В Пардаугаве пропал отец двоих детей Роберт: друзья раскрывают последнюю информацию о поисках

Роберт Миксонс рано утром в воскресенье покинул Старую Ригу, чтобы, скорее всего, отправиться домой. Незадолго до 5 утра Роберта зафиксировали камеры наблюдения на ул. Мукусалас, однако жена и двое детей не дождались его возвращения домой. "Версий много, и они разные, но мы не оставляем надежды", - рассказали друзья Роберта, которые также поделились последней информацией о поисках мужчины и о том, как можно помочь.
Об исчезновении Роберта в Facebook накануне официально объявленного Госполицией розыска сообщила Кития Айше.
"Этой ночью, 24 марта, в Старой Риге пропал Роберт Миксонс. Последнее известное местоположение около 05:00 утра - в ночном клубе Latvijas 1. Rokkafejnīca на улице Марсталю, 2/4, в Риге.
Приметы: 186 см, среднего телосложения, рыжие волосы/борода, серая клетчатая рубашка.
Если кто-либо, кто к этому времени находился в Старой Риге, особенно вблизи Рок-кафе, располагает любой информацией о пропавшем, просим информировать!"
Как убедились друзья Роберта, на видеозаписях с места развлечений не наблюдается какой-либо конфликт, в котором мужчина был бы замешан. Дома Роберта ждала любящая семья.
Ничто не предвещало внезапного исчезновения Роберта, поэтому друзья, близкие и даже люди, которым Роберт только в субботу утром продавал кофе на ярмарке, обеспокоены исчезновением мужчины.
Что известно о последних шагах Роберта?
Первой официальной информацией стало то, что Роберт мог покинуть Старую Ригу около 5 часов утра. По последней информации, следует склоняться к мысли, что это произошло ближе к 4:30.
Ближе к вечеру 24 марта стало известно, что мужчина перешел Каменный мост, так как он был замечен у Национальной библиотеки.
Это дало друзьям и близким надежду на то, что он, возможно, был на пути в Зиепниеккалнс, где он живет с женой и двумя маленькими детьми.
Эту надежду подтвердила и информация, которую узнали утром 25 марта.
Роберт Миксонс 24 марта в 4:58 был недалеко от железнодорожного моста, прошел мимо здания на ул. Мукусалас, 8, и направился в сторону торгового центра Riga Plaza.
"Если ввести на карте адрес его проживания, это был бы самый короткий маршрут, по которому можно идти", - рассказал о зафиксированном камерами наблюдения маршруте перемещения Роберта друг Рихард.
Как идут поиски мужчины?
Еще под вечер 24 марта была организована масштабная поисковая операция, которая продлилась до 2 часов ночи.
Как рассказал друг Роберта Рихард, под вечер 25 марта они обыскали обширную территорию Пардаугавы.
"Мы "прочесали" треугольник от Каменного моста до центра Pepsi и от центра Pepsi вдоль железной дороги, включая все парки, до Виенибас гатве.
И, соответственно, вдоль берега Даугавы до круга Мукусалас".
Кития добавила, что в операции по поиску Роберта участвовали правоохранители, кинологи и большое количество добровольцев, за отзывчивость которых друзья и близкие особенно благодарны.
В настоящее время для поиска Роберта создана группа в WhatsApp, в которую вовлечены 150 человек.
"Прошлись по всем кустам, если не ошибаюсь, Закюсалу и Луцавсалу тоже прошли. На ул. Мукусалас мы проверили все территории вплоть до ул. Озолциема.
К сожалению, была и ошибочная зацепка, что мужчина был в Virši, но в любом случае там прошлись и по территории парков Аркадия и Узварас.
Сейчас рассмотрено очень много записей видеокамер, где его не видно. Мы опросили всех управляющих возле соседних территорий - возможно, он решил пойти другим путем.
Люди на территории проходят места по несколько раз - может быть, найдется что-то, за что зацепиться.
Кинологи с собаками прошлись по дороге по улице Мукусалас до круга и чуть дальше вперед, где начинаются (трамвайные) рельсы", - рассказала о поисках Кития.
Поиски активно продолжаются. Волонтеры продолжают обходить территории от последнего зафиксированного местонахождения Роберта до его места жительства, а на берегу Даугавы работы ведут водолазы.
"Версий много, и они разные, но мы не оставляем надежды", - говорят друзья Роберта.
Как помочь?
Пропавший был одет в клетчатую рубашку, темно-синюю безрукавку, синие джинсы с коричневым ремнем и черно-белую спортивную обувь Nike. У мужчины была поясная сумка Nike цвета хаки.
Полиция просит осмотреть фотографию мужчины и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110 или 22 084 084.
Водителей, в автомобилях которых есть видеорегистраторы и которые ехали по ул. Мукусалас около 5 часов утра 24 марта, призывают пересмотреть записи и также предоставить информацию участвующим в поисках.
Друзья и близкие Роберта также призывают поделиться записью Китии Айше в Facebook, которая также дополняется последней информацией о поисках мужчины.
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