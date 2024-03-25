В Пардаугаве пропал отец двоих детей Роберт: друзья раскрывают последнюю информацию о поисках

К сожалению, была и ошибочная зацепка, что мужчина был в Virši, но в любом случае там прошлись и по территории парков Аркадия и Узварас.

Сейчас рассмотрено очень много записей видеокамер, где его не видно. Мы опросили всех управляющих возле соседних территорий - возможно, он решил пойти другим путем.

Люди на территории проходят места по несколько раз - может быть, найдется что-то, за что зацепиться.

Кинологи с собаками прошлись по дороге по улице Мукусалас до круга и чуть дальше вперед, где начинаются (трамвайные) рельсы", - рассказала о поисках Кития.

Поиски активно продолжаются. Волонтеры продолжают обходить территории от последнего зафиксированного местонахождения Роберта до его места жительства, а на берегу Даугавы работы ведут водолазы.

"Версий много, и они разные, но мы не оставляем надежды", - говорят друзья Роберта.

Как помочь?

Пропавший был одет в клетчатую рубашку, темно-синюю безрукавку, синие джинсы с коричневым ремнем и черно-белую спортивную обувь Nike. У мужчины была поясная сумка Nike цвета хаки.

Полиция просит осмотреть фотографию мужчины и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110 или 22 084 084.

Водителей, в автомобилях которых есть видеорегистраторы и которые ехали по ул. Мукусалас около 5 часов утра 24 марта, призывают пересмотреть записи и также предоставить информацию участвующим в поисках.

Друзья и близкие Роберта также призывают поделиться записью Китии Айше в Facebook, которая также дополняется последней информацией о поисках мужчины.

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