Создана цифровая карта со списками жителей Латвии, депортированных в 1941 и 1949 годах

Ссылка на карту доступна и здесь https://deportetie.kartes.lv/

В этот день в Сибирь было вывезено более 42 000 жителей Латвии.

В память о жертвах депортаций сегодня в столице проходит несколько памятных мероприятий, сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы.

В понедельник в 10 часов утра на станции Шкиротава состоялась минута памяти. В ней приняли участие молодежный хор Balsis, ученики Рижской основной школы народных ремесел имени Оскара Калпакса и яунсарги, а также представители общества репрессированных и руководство Рижской думы.

В 13.00 Министерство иностранных дел и Латвийское объединение политически репрессированных организовало церемонию в память жертв коммунистического геноцида года у мемориала жертвам советской оккупации "Прикосновение истории" на площади Латышских стрелков.

После церемонии состоялось шествие к памятнику Свободы для возложения цветов. У памятника Свободы пел хор Земессардзе Stars.

Латвия и впредь будет поддерживать украинский народ в борьбе против агрессивной России, потому что это зло, а со злом нельзя соглашаться, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, выступая на Дне памяти жертв коммунистического геноцида у мемориала жертвам советской оккупации.

Он подчеркнул, что 75 лет назад в этот мартовский день десятки тысяч граждан Латвии были депортированы в Сибирь. "Произошло то, что мы сегодня называем коммунистическим геноцидом против латвийского народа. Произошло то, чего многие боялись, и именно поэтому они пошли бороться против сталинского режима, против советской власти. Они сражались в лесах и в городах, но в тот момент потерпели поражение", - сказал политик.

Президент считает, что необходимо поддерживать Украину до ее полной победы - до полной победы свободы над несвободой.

Он призвал почтить память всех, кто погиб в сталинских лагерях.

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