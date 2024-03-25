Видео ⟩ Вопрос об отставке Ласманиса будет решен после Пасхи

На 16:00 в среду, 3 апреля, назначено заседание Елгавской краевой думы, на котором будет рассмотрено требование семи депутатов об освобождении от должности председателя самоуправления Мадарса Ласманиса, говорится на сайте самоуправления.
Ласманис стал фигурантом скандала после того, как в соцсетях появились видео, где запечатлено, как во время удаленного заседания бюджетной комиссии он гладит в машине женскую ногу.
Исполнительный директор самоуправления Лига Лонерте считает это нарушением этики.
Бюро омбудсмена начало расследование по факту возможного боссинга со стороны председателя Елгавской краевой думы.
Ласманис, в свою очередь, потребовал отставки исполнительного директора Лонерте, которая, по его мнению, занимается черным пиаром.
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