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Утром во вторник под Вентспилсом и Талси местами обледенели дороги

rus.tvnet.lv
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Шоссе. Иллюстративное фото
Шоссе. Иллюстративное фото Фото: dpa/scanpix

Утром во вторник под Талси и Вентспилсом местами скользкие дороги, а в остальной Латвии условия езды удовлетворительные, свидетельствует информация Latvijas Valsts ceļi (LVC), сообщает агентство LETA.

Условия передвижения на главных автодорогах страны осложнены на участке Вентспилсского шоссе от Усмы до Вентспилса, а на региональных и местных автодорогах движение осложнено в окрестностях Талси.

Скользкие участки дорог посыпают противоскользящими материалами.

В то же время сохраняются и введенные в связи с недавними осадками и оттепелью ограничения на гравийных дорогах преимущественно в Видземе и Латгале. Ограничения на массу транспортных средств введены на 766 участках гравийных дорог. Карту с участками, на которых установлены ограничения, можно найти на сайте LVC.

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