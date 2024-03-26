Утром во вторник под Вентспилсом и Талси местами обледенели дороги

Условия передвижения на главных автодорогах страны осложнены на участке Вентспилсского шоссе от Усмы до Вентспилса, а на региональных и местных автодорогах движение осложнено в окрестностях Талси.

В то же время сохраняются и введенные в связи с недавними осадками и оттепелью ограничения на гравийных дорогах преимущественно в Видземе и Латгале. Ограничения на массу транспортных средств введены на 766 участках гравийных дорог. Карту с участками, на которых установлены ограничения, можно найти на сайте LVC.