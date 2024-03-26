Жители России массово получают предложения "принять участие в новых терактах"

Такие предложения жители получают в приложениях Telegram, WhatsApp и Viber.

Мошенники предложили жителям "заработать" от 500 000 до 700 000 рублей (примерно от 5000 до 7000 евро).

Как свидетельствует обобщенная T.Hunter информация, такие предложения получили люди в нескольких крупнейших городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и ряде других городов.

Эксперты T.Hunter считают, что те, кто рассылает эти сообщения, манипулируют обществом. Не исключено, что отправители подобных сообщений хотят отвлечь внимание российских силовых структур.

Эксперты отмечают, что в мессенджерах, в основном в Telegram, можно встретить и реальные попытки завербовать потенциальных террористов.

Реальные мероприятия по вербовке отличаются тем, что в них изначально не содержатся конкретные предложения или призывы.

По последним данным, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта погибли 139 человек, еще не менее 180 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство".

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