Российские музыканты выпустили песню памяти Алексея Навального

Клип на него опубликован на YouTube-канале "Навальный Live", он снят в стиле анимационного сериала "Рик и Морти", который любил Навальный.

В записи песни приняли участие Рома Либеров, Noize MC, Земфира, Влади, Артур Смольянинов, Максим Покровский, Вера Полозкова, Владимир Котляров, Fuze Krec, Саша Гагарин, Леонид Парфенов, "АлоэВера", Мириам Сехон и другие.

Напомним, о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля объявила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). По версии ведомства, политик "почувствовал себя плохо" после прогулки. Сторонники оппозиционного политика считают, что его убили.

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