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У белорусской границы на берегу Даугавы обнаружено 20 000 контрабандных сигарет

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Valsts robežsardze

В воскресенье на берегу Даугавы в районе латвийско-белорусской границы пограничники обнаружили 20 000 контрабандных сигарет, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

Проверяя информацию о незаконном перемещении табачных изделий, пограничники обнаружили на берегу Даугавы в Салиенской волости Аугшдаугавского края четыре свертка, завернутых в белую полиэтиленовую пленку.

В свертках пограничники нашли 20 000 сигарет Premjer с белорусскими акцизными марками.

Сигареты были переданы сотрудникам Государственной полиции, которые начали уголовный процесс по факту незаконного перемещения табачных изделий в значительном объеме.

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