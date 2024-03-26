У белорусской границы на берегу Даугавы обнаружено 20 000 контрабандных сигарет

Проверяя информацию о незаконном перемещении табачных изделий, пограничники обнаружили на берегу Даугавы в Салиенской волости Аугшдаугавского края четыре свертка, завернутых в белую полиэтиленовую пленку.

В свертках пограничники нашли 20 000 сигарет Premjer с белорусскими акцизными марками.

Сигареты были переданы сотрудникам Государственной полиции, которые начали уголовный процесс по факту незаконного перемещения табачных изделий в значительном объеме.

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