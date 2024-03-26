Мошенники массово рассылают письма от имени Центрального статистического управления

Прикрепленный во вложении компьютерный вирус предназначен для кражи конфиденциальной информации с компьютера жертвы.

Адрес электронной почты отправителя поддельный и пытается имитировать настоящего сотрудника ЦСУ, пишет CERT.lv. Содержание письма также выглядит правдоподобно и могло быть скопировано из одного из предыдущих писем ЦСУ.

CERT.lv призывает жителей соблюдать бдительность и ни в коем случае не открывать вложения таких электронных писем.

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