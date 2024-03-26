Суд в Москве арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Касимова обвинили в том, что он сдал квартиру одному из предполагаемых исполнителей теракта. В суде обвиняемый заявил, что он просто выложил объявление о сдаче квартиры на "Авито" и не знал, что его квартиранты связаны с терроризмом.

Согласно анкетным данным, Касимов - уроженец Кыргызстана, имеющий гражданство РФ, зарегистрированный в деревне Путилково Красногорского района Московской области. Ему 32 года, он женат, у него трое детей, он содержит кафе в качестве индивидуального предпринимателя, ранее не судим.

Вечером 24 марта Басманный суд арестовал четырех фигурантов дела, подозреваемых в непосредственном исполнении теракта в "Крокус Сити Холле" - Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Мухаммадсобира Файзова и Шамсиддина Фаридуни. Двое из них - Саидакрами Рачабализода и Далерджон Мирзоев - полностью признали вину, заявили в суде.

Арест других фигурантов

Накануне Басманный суд Москвы отправил под арест еще троих фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокусе" - братьев Диловара и Аминчона Исломовых, а также их отца Исроила. Им вменяется в вину совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

По версии следствия, Диловар и Аминчон состояли в организованной преступной группе, куда их вовлек Шамсиддин Фаридуни - один из предполагаемых террористов. Кроме того, следствие считает, что Исломовы предоставили террористам квартиру для проживания, автомобиль и перевозили их деньги.

Директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что после теракта в "Крокусе" были задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей преступления. Согласно последним официальным данным, в результате теракта погибли 139 человек, еще 182 были ранены.