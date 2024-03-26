Вт, 26.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В Иманте на улице найдено тело мужчины. Возможно, он умер насильственной смертью

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Автомобиль полиции
Автомобиль полиции Фото: Shutterstock

Утром во вторник в рижском микрорайоне Иманта на улице был найден мужчина, возможно, с признаками насильственной смерти, сообщает агентство LETA.

В отделе общественных отношений Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что на улице Клейсту было обнаружено тело мужчины, возможно, с признаками насильственной смерти.

Начат уголовный процесс, назначены экспертизы.

На сделанном и размещенном в соцсетях очевидцем фото видно, что мужчина находился у дома по адресу: улица Клейсту, 21.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх