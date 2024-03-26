В Иманте на улице найдено тело мужчины. Возможно, он умер насильственной смертью

В отделе общественных отношений Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что на улице Клейсту было обнаружено тело мужчины, возможно, с признаками насильственной смерти.

Начат уголовный процесс, назначены экспертизы.

На сделанном и размещенном в соцсетях очевидцем фото видно, что мужчина находился у дома по адресу: улица Клейсту, 21.

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