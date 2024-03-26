В Иманте на улице найдено тело мужчины. Возможно, он умер насильственной смертью

Утром во вторник в рижском микрорайоне Иманта на улице был найден мужчина, возможно, с признаками насильственной смерти, сообщает агентство LETA.
В отделе общественных отношений Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что на улице Клейсту было обнаружено тело мужчины, возможно, с признаками насильственной смерти.
Начат уголовный процесс, назначены экспертизы.
На сделанном и размещенном в соцсетях очевидцем фото видно, что мужчина находился у дома по адресу: улица Клейсту, 21.
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