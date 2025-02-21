В СЗК требуют объяснений, почему Силиня отправляет Аугулиса в отставку

"Сейчас слишком рано говорить о дальнейших шагах, так как мы только недавно получили информацию о предложении Силини. Нам нужно разобраться, какие у нее аргументы", - отметил Бригманис, комментируя объявленный премьером "перезапуск" правительства.

Бригманис сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании правления СЗК в понедельник, 24 февраля.

Кроме того, он будет поднят на собрании фракции СЗК в Сейме, поскольку Аугулис, скорее всего, вернется к депутатской работе после ухода из правительства.

"Мы возьмем время, чтобы оценить ситуацию, и к середине недели у нас уже будет принято решение", - добавил политик.

По словам Бригманиса, пока СЗК продолжает работу в коалиции.

"В политике нельзя обижаться", - заявил он, подчеркнув, что важно понять причины кадровых перестановок.

"Если есть ошибки или недочеты, о них следует знать и учитывать их в будущих решениях", - добавил он.

Министр экономики Викторс Валайнис (СЗК) заявил, что Аугулис хорошо справлялся со своими обязанностями, и его уход не связан с его работой.

"Очевидно, что этот вопрос касается не эффективности, а скорее политического равновесия. Премьер просто пыталась равномерно распределить изменения между коалиционными партиями", - считает Валайнис.

Ранее стало известно, что Эвика Силиня приняла решение об отставке трех министров:

Министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные");

Министра образования Анды Чакши ("Новое Единство");

Министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).

По словам премьер-министра, необходимы новые лидеры, которые смогут эффективно справляться с вызовами в своих сферах.

"Я благодарна министрам за их работу, но сейчас в этих отраслях нужен свежий взгляд", - заявила Силиня.

Она призвала коалиционные партии как можно скорее предложить кандидатов на вакантные посты и подчеркнула, что утверждение новых министров должно состояться уже на следующем заседании Сейма.

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