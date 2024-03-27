Балтийский холодный суп назван самым вкусным в мире

Tasteatlas - это гастрономический путеводитель, регулярно публикующий различные обзоры и таблицы. Мы уже сообщали, что наш любимый скландраусис возглавил список из 100 худших национальных блюд мира по версии Tasteatlas.

Латвийский холодный свекольник показал себя на мировом конкурсе холодных супов гораздо лучше - в голосовании читателей Tasteatlas он занял высокое 8-е место.

Лавры победителей завоевали наши литовские братья - их шалтибарщяй (šaltibarščiai) признан самым вкусным холодным супом в мире. Стоит добавить, что отличается от латвийского варианта он лишь несколькими незначительными нюансами.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!