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Балтийский холодный суп назван самым вкусным в мире

Receptes.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Timolina/Shutterstock

Кулинарный портал Tasteatlas опубликовал 17 самых вкусных холодных супов из кулинарного наследия разных народов мира. В топ вошли и две балтийские страны, причем со значительным успехом.

Tasteatlas - это гастрономический путеводитель, регулярно публикующий различные обзоры и таблицы. Мы уже сообщали, что наш любимый скландраусис возглавил список из 100 худших национальных блюд мира по версии Tasteatlas.

Латвийский холодный свекольник показал себя на мировом конкурсе холодных супов гораздо лучше - в голосовании читателей Tasteatlas он занял высокое 8-е место.

Лавры победителей завоевали наши литовские братья - их шалтибарщяй (šaltibarščiai) признан самым вкусным холодным супом в мире. Стоит добавить, что отличается от латвийского варианта он лишь несколькими незначительными нюансами.

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