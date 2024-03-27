В тюрьме в Беларуси уже два года сидит политзаключённая гражданка Латвии

За 11 дней до своего задержания Соколенко опубликовала коллаж со словами "Помните, что в век технологий ваше восприятие реальности зависит от того, под каким углом вам её показывают".

Диана Бахмута ничего не ответила на нашу просьбу поговорить о произошедшем.

МИД призывает не ездить в Беларусь

Несмотря на введённый безвизовый режим, МИД призывает граждан Латвии не ездить в Беларусь, так как это может привести к произвольному заключению под стражу, а возможности оказывать латвийцам консульскую помощь в этом случае будут сильно ограничены.

Также МИД подчёркивает, что разведка Латвии и других стран НАТО публично предупреждала о разведывательной и вербовочной деятельности белорусских спецслужб. Есть риск, что такая деятельность будет использована и против граждан Латвии. Из-за провокаций граждане Латвии могут быть ложно обвинены в нарушении законов Республики Беларусь и арестованы.

Сейчас в Беларуси более 1400 человек признаны политзаключёнными, среди них как минимум двое граждан Латвии – Алла Соколенко и Дмитрийс Михайловс.

Реальное количество тех, чьи уголовные дела имеют политические мотивы, неизвестно – родственники и сами заключённые порой против внесения их в список, некоторые семьи могут попросту не иметь связи с правозащитниками.

Политзаключённые содержатся в особенно тяжёлых условиях – их часто ограничивают в переписке, урезают или лишают свиданий и передач, помещают в штрафной изолятор в пыточные условия, отказывают в медицинской помощи, к ним не пускают адвокатов.

Некоторых держат в режиме инкоммуникадо – полной изоляции от внешнего мира – уже больше года. После последних президентских выборов в Беларуси в заключении умерли минимум пять политических заключённых.

А тем временем турагентства в Латвии продолжают предлагать развлекательные поездки в Беларусь, не предупреждая при этом о вероятности необоснованного ареста и не рассказывая о базовых правилах безопасности – например, о подборе цветовой гаммы в одежде и очистке телефона.

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