В тюрьме в Беларуси уже два года сидит политзаключённая гражданка Латвии

Два года назад, 27 марта 2022 года, в Беларуси пропали гражданки Латвии Алла Соколенко и Диана Бахмута — обе женщины 1966 года рождения. В скором времени Диана смогла вернуться домой, а вот Алле повезло меньше – она стала политзаключённой, пишет "Чайка".
В марте 2022 года подруги были в Беларуси в туристической поездке. В последний раз на свободе их видели в предполагаемый день отъезда, 27 марта, в Гомеле – областном городе на юго-востоке Беларуси. После этого женщины пропали.
Их искали в том числе волонтёры спасательного отряда "Ангел", а это значит, что было подано заявление в милицию. Но если человек задержан по политическому делу, милиция часто лжёт и говорит, что ничего о нём или о ней не знает. Похоже, так было и в этот раз.
Подробную хронологию событий мы не знаем – ни власти Латвии, ни власти Беларуси не разглашают эту информацию. Известно только, что не позже июля того же года Диана Бахмута смогла вернуться домой и стала снова пользоваться Facebook, а Алла Соколенко осталась в СИЗО под следствием. Консульство оказывало ей поддержку, насколько его сотрудникам позволяли это делать силовики в Беларуси.
О самом задержании также известно немного, и знаем мы только версию, представленную провластными белорусскими пропагандистами.
В декабре 2022 года на госканале в Беларуси вышел фильм "Контрразведка. Операции белорусского КГБ против спецслужб Запада и Украины. Фильм АТН", где можно было увидеть момент задержания.
Возле Аллы Соколенко остановился чёрный микроавтобус, из него выбежали пять мужчин, у которых на спинах было написано "КГБ". Один из них снимал происходящее на видеокамеру. С другой стороны тоже подъехала машина, и в неё увели вторую женщину, подходящую под описание Дианы Бахмуты.
Вот как комментировали дело Соколенко в фильме АТН: "До сих пор на неё накопили достаточно доказательств и материалов. Соколенко по заданию латвийских спецслужб готовила к вербовке белорусских военных, собирала данные, создавала компрометирующие ситуации, которые потом и служат основанием для вербовки иностранцами".
10 октября 2023 года правозащитники признали её политзаключённой.
Соколенко предъявили обвинение по статье "Агентурная деятельность" и признали виновной. Дело рассматривалось в закрытом режиме, так что мы не знаем даже точный срок, на который её осудили.
Можем только предположить, что это от 3 до 7 лет, как предусмотрено соответствующей статьёй уголовного кодекса Беларуси. Сейчас Алла находится в женской колонии № 4.
Судя по публикациям на личной странице в Facebook, Алла не высказывалась однозначно ни в поддержку Украины, ни в поддержку России в войне.
Она публиковала чужие видео о том, что война – это борьба политиков, а "простым людям" не стоит сильно в это вникать и относиться к ней слишком категорично, а главное – сохранить внутреннее спокойствие и не разругаться с окружающими.
За 11 дней до своего задержания Соколенко опубликовала коллаж со словами "Помните, что в век технологий ваше восприятие реальности зависит от того, под каким углом вам её показывают".
Диана Бахмута ничего не ответила на нашу просьбу поговорить о произошедшем.
МИД призывает не ездить в Беларусь
Несмотря на введённый безвизовый режим, МИД призывает граждан Латвии не ездить в Беларусь, так как это может привести к произвольному заключению под стражу, а возможности оказывать латвийцам консульскую помощь в этом случае будут сильно ограничены.
Также МИД подчёркивает, что разведка Латвии и других стран НАТО публично предупреждала о разведывательной и вербовочной деятельности белорусских спецслужб. Есть риск, что такая деятельность будет использована и против граждан Латвии. Из-за провокаций граждане Латвии могут быть ложно обвинены в нарушении законов Республики Беларусь и арестованы.
Сейчас в Беларуси более 1400 человек признаны политзаключёнными, среди них как минимум двое граждан Латвии – Алла Соколенко и Дмитрийс Михайловс.
Реальное количество тех, чьи уголовные дела имеют политические мотивы, неизвестно – родственники и сами заключённые порой против внесения их в список, некоторые семьи могут попросту не иметь связи с правозащитниками.
Политзаключённые содержатся в особенно тяжёлых условиях – их часто ограничивают в переписке, урезают или лишают свиданий и передач, помещают в штрафной изолятор в пыточные условия, отказывают в медицинской помощи, к ним не пускают адвокатов.
Некоторых держат в режиме инкоммуникадо – полной изоляции от внешнего мира – уже больше года. После последних президентских выборов в Беларуси в заключении умерли минимум пять политических заключённых.
А тем временем турагентства в Латвии продолжают предлагать развлекательные поездки в Беларусь, не предупреждая при этом о вероятности необоснованного ареста и не рассказывая о базовых правилах безопасности – например, о подборе цветовой гаммы в одежде и очистке телефона.
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