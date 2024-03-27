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Сейм минутой молчания почтил память жертв теракта в "Крокус Сити Холле" (1)

rus.tvnet.lv/LETA
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Памятное место трагедии возле "Крокус Сити Холла"
Памятное место трагедии возле "Крокус Сити Холла" Фото: Maxim Shipenkov

Сейм в четверг начал заседание с минуты молчания, почтив память жертв теракта в Подмосковье, в то же время отклонив проект решения оппозиционной партии "Cтабильности!", призывавшей осудить теракт и выразить соболезнования близким погибших.

Спикер Сейма Дайга Миериня подчеркнула, что терроризм заслуживает осуждения в любых проявлениях, и от имени парламента Латвии выразила глубочайшие соболезнования семьям погибших.

Лидер фракции "Стабильности!" Алексей Росликов выразил благодарность за минуту молчания и за то, что парламент выразил "свое политическое и человеческое отношение", но в то же время призвал поддержать подготовленный партией проект решения.

Председатель комиссии по иностранным делам Рихард Колс отметил, что Латвия в лице Министерства иностранных дел уже осудила теракт и выразила соболезнования семьям погибших, поэтому утверждения о том, что Латвия молчит по поводу теракта, неправдивы.

Как сообщалось, 22 марта вооруженные люди открыли стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске. Стрельба началась перед концертом рок-группы "Пикник". Следственный комитет России подтвердил гибель 137 человек в результате теракта, ответственность за который взяла на себя группировка "Исламское государство". Россия объявила о задержании 11 подозреваемых, в том числе четырех исполнителей теракта.

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