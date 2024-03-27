Видео ⟩ Светлана Лобода сняла новый клип в Рижском цирке

27 марта украинская исполнительница LOBODA (Светлана Лобода) представила самую масштабную видеоработу за последние два года - клип на трек "Имя", ожидающий премьеры больше двух лет.
Изначально премьера песни, которая готовилась задолго до начала войны, была запланирована на 26 февраля 2022 года. Два года спустя композиция получила вторую жизнь в новом прочтении.
Сальто под куполом, операторы-роботы и танцы верхом на Lincoln Continental - все это можно увидеть в новой масштабной работе, большая часть которой снята в Риге. В создании клипа принимали участие более 50 профессионалов из разных стран Европы.
"Имя" - песня о страсти, импульсе, о неведомой безымянной силе, которая охватывает людей", - комментирует LOBODA.
Съемки клипа проходили в Риге на протяжении двух дней, за которые артистка сменила более шести образов. Режиссером клипа выступила сама Светлана Лобода, для которой это не первый опыт создания видео. Вместе с рижской продакшн-компанией Panorama команде артистки удалось в фирменном стиле объединить высокие технологии, эффектную хореографию и динамичную драматургию.
Значительная часть съемок прошла в Рижском цирке - одном из старейших цирковых зданий Европы и памятнике культуры государственного значения.
"Давно не получала такого удовольствия. Все творческие пазлы сложились в идеальной комбинации", - рассказала сама артистка.
Кроме отчаянных каскадерских трюков без дублеров и экстремальных съемок под порывами ветра из пятиметрового вентилятора команда также задействовала высокотехнологичную камеру-"роборуку" для эффектности танцевальных сцен.
Специально для съемки клипа из Киева приехали создатели ярких образов Лободы - бренд LUVI, а также балет певицы в полном составе.
Масштабный релиз LOBODA приурочила к началу своего нового мирового тура, который знаменует 20-летие карьеры певицы. Первый концерт пройдет в австралийском Сиднее уже сегодня, за ним последуют другие города Австралии, а также Новой Зеландии, США, Казахстана и Европы.
Видео: Светлана Лобода - "Имя"
Это уже не первая работа Светланы Лободы, снятая в Риге. Ранее артистка снимала в столице Латвии клипы "Молитва", "Города", "Метелица" и многие другие.
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