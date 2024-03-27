Видео ⟩ Светлана Лобода сняла новый клип в Рижском цирке

Изначально премьера песни, которая готовилась задолго до начала войны, была запланирована на 26 февраля 2022 года. Два года спустя композиция получила вторую жизнь в новом прочтении.

Сальто под куполом, операторы-роботы и танцы верхом на Lincoln Continental - все это можно увидеть в новой масштабной работе, большая часть которой снята в Риге. В создании клипа принимали участие более 50 профессионалов из разных стран Европы.

Фото: Кадр из видео

"Имя" - песня о страсти, импульсе, о неведомой безымянной силе, которая охватывает людей", - комментирует LOBODA.

Светлана Лобода Фото: Пресс-фото

Съемки клипа проходили в Риге на протяжении двух дней, за которые артистка сменила более шести образов. Режиссером клипа выступила сама Светлана Лобода, для которой это не первый опыт создания видео. Вместе с рижской продакшн-компанией Panorama команде артистки удалось в фирменном стиле объединить высокие технологии, эффектную хореографию и динамичную драматургию.

Значительная часть съемок прошла в Рижском цирке - одном из старейших цирковых зданий Европы и памятнике культуры государственного значения.