Латвия для меня уже родная: LOBODA выпустила новый трек и пригласила на концерт в Юрмалу

В начале июня на площадке Wondersala Лобода представила масштабное обновленное шоу.

"Сегодня в Латвии живет моя семья, мои дети и я точно могу сказать, что эта страна для меня - уже родная. Я очень благодарна Латвии за поддержку и помощь моей стране и за любовь к моей музыке. Надеюсь, что SPOGADY найдут место в вашем сердце", - прокомментировала Светлана.

Напомним, что уже 17 августа LOBODA выступит на сцене концертного зала "Дзинтари" с грандиозным сольным шоу в рамках благотворительного мирового тура.

На концерте прозвучат полюбившиеся миллионам хиты певицы и совсем свежие песни из нового альбома артистки Made in U, который уже несколько раз поднимался в топ-чарты Латвии. Возможно, зрителям в Юрмале также посчастливится первыми услышать live-версию премьеры SPOGADY.

Аудио: Светлана Лобода - SPOGADY

24 февраля 2023 года, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, LOBODA презентовала видеоклип на свой громкий сингл "По-украински", записанный в поддержку украинского народа и уже получивший статус нового гимна украинской несокрушимости среди поклонников певицы.

Это третья видеоработа Светланы Лободы, которая была создана украинско-латвийской командой. Съемки вновь проходили в Риге.

В декабре 2022 года LOBODA (Светлана Лобода) презентовала новый клип, снятый в Латвии, на вторую песню из своего грядущего альбома. Впервые артистка сама выступила режиссером своего клипа. Певица принимала участие во всех процессах съемки. А роли в клипе сыграли профессиональные латвийские актеры. Видео на песню "Города" иллюстрирует боль происходящего и рассказывает о безмерной любви, которая помогает сегодня каждому пережить разлуку.

Ранее артистка представила новый лирический сингл "Два незнайомці". Это первая украинская песня из нового долгожданного альбома. Видео к этому треку тоже было снято в Латвии. До этого певица выпустила клип "Молитва", также снятый в Риге.

В интервью порталу RUS TVNET Светлана сказала: "Я сразу поняла, что перечеркиваю всю свою карьеру здесь [в России. - Прим. ред.], и для меня она неважна, потому что для меня в первую очередь важны люди".