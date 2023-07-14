Латвия для меня уже родная: LOBODA выпустила новый трек и пригласила на концерт в Юрмалу

14 июля популярная украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) выпустила новый трек SPOGADY, который создавался в Риге. Звезда также приглашает на свой сольный концерт в Юрмале, который пройдет в "Дзинтари" 17 августа.
Это та самая песня, которая не отпускает с первых нот, потому что создавать хиты, которые поют миллионы - уникальная способность украинской артистки. Трек выворачивает наизнанку, обнажая все переживания текущего времени, говоря о том, что все в этой жизни может измениться, но музыка - вечна, а значит главное сегодня - оставаться собой, творить добро и танцевать, даже если сердце разрывается от боли.
"Во времена, когда цена репутации - определяется не поступками, а пустыми словами. Когда братья - это запятнанная история навсегда. Когда вчерашние герои оказываются в одночасье распяты толпой, а чувства и умы становятся объектами бесконечных манипуляций - фраза "среди событий, братьев и проституток" обретает особый смысл. Но рассвет всегда приходит после самого темного времени суток и правда обязательно побеждает", - комментирует настроения нового трека LOBODA.
Сингл представлен в лучших традициях танцевальной музыки, умело сочетая в себе сразу несколько музыкальных жанров от евродэнса до лайтхауза.
Премьера нового трека Светланы Лободы особенна для Латвии, так как певица с командой создавали SPOGADY в Риге, куда со всего мира съехались музыканты и саунд-продюсеры певицы.
В начале июня на площадке Wondersala Лобода представила масштабное обновленное шоу.
"Сегодня в Латвии живет моя семья, мои дети и я точно могу сказать, что эта страна для меня - уже родная. Я очень благодарна Латвии за поддержку и помощь моей стране и за любовь к моей музыке. Надеюсь, что SPOGADY найдут место в вашем сердце", - прокомментировала Светлана.
Напомним, что уже 17 августа LOBODA выступит на сцене концертного зала "Дзинтари" с грандиозным сольным шоу в рамках благотворительного мирового тура.
На концерте прозвучат полюбившиеся миллионам хиты певицы и совсем свежие песни из нового альбома артистки Made in U, который уже несколько раз поднимался в топ-чарты Латвии. Возможно, зрителям в Юрмале также посчастливится первыми услышать live-версию премьеры SPOGADY.
Аудио: Светлана Лобода - SPOGADY
24 февраля 2023 года, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, LOBODA презентовала видеоклип на свой громкий сингл "По-украински", записанный в поддержку украинского народа и уже получивший статус нового гимна украинской несокрушимости среди поклонников певицы.
Это третья видеоработа Светланы Лободы, которая была создана украинско-латвийской командой. Съемки вновь проходили в Риге.
В декабре 2022 года LOBODA (Светлана Лобода) презентовала новый клип, снятый в Латвии, на вторую песню из своего грядущего альбома. Впервые артистка сама выступила режиссером своего клипа. Певица принимала участие во всех процессах съемки. А роли в клипе сыграли профессиональные латвийские актеры. Видео на песню "Города" иллюстрирует боль происходящего и рассказывает о безмерной любви, которая помогает сегодня каждому пережить разлуку.
Ранее артистка представила новый лирический сингл "Два незнайомці". Это первая украинская песня из нового долгожданного альбома. Видео к этому треку тоже было снято в Латвии. До этого певица выпустила клип "Молитва", также снятый в Риге.
В интервью порталу RUS TVNET Светлана сказала: "Я сразу поняла, что перечеркиваю всю свою карьеру здесь [в России. - Прим. ред.], и для меня она неважна, потому что для меня в первую очередь важны люди".
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