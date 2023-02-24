24 февраля, в годовщину полномасштабной войны популярная исполнительница LOBODA (Светлана Лобода) представила мощную патриотическую видеоработу, снятую в Риге.
Видео ⟩ LOBODA сняла в Риге клип к годовщине войны в Украине
24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, LOBODA презентовала видеоклип на свой громкий сингл "По-украински", записанный в поддержку украинского народа и уже получивший статус нового гимна украинской несокрушимости среди поклонников певицы.
Это третья видеоработа Светланы Лободы, которая была создана украинско-латвийской командой. Съемки вновь проходили в Риге.
LOBODA посвятила патриотический трек каждому украинцу, ежедневно борющемуся за свою свободу и подчеркнула, что релиз отражает не только внутреннее, но и внешнее настроение непобедимого народа.
Особое внимание певица уделила важности помощи всего цивилизованного мира в этом нелегком, но обязательно успешном бою Украины!
"Я с каждым днем все больше проникаюсь темой стойкости украинского народа. Я восхищаюсь смелостью, непоколебимостью, жаждой победы каждого человека в Украине. В свою очередь, я, как артист, постоянно нахожусь в поиске художественных образов, которые подчеркивали бы глубинную историю украинцев, воплощали дух свободы, как важнейшую характерную черту целого народа. Героиня моего клипа - сильная, мужественная и даже упрямая. Она обязательно достигнет своего - ее не победить!" – комментирует LOBODA.
Режиссером и хореографом видео "По-украински" выступил Константин Гордиенко, а в состав режиссерской группы вошел известный украинский хореограф - Денис Стульников. Видеоряд построен на сложной хореографии в многослойных костюмах с элементами национальных украинских мотивов и современных украинских интерпретаций.
Чтобы подчеркнуть индивидуальность образов, с каждым танцором художники по костюмам работали по отдельности, тщательно подбирая цвета и орнамент. Часть костюмов и украшений у видео были заимствованы из украинских музеев.
Видео: LOBODA - "По-украински"
Напомним, в декабре 2022 года LOBODA (Светлана Лобода) презентовала новый клип, снятый в Латвии, на вторую песню из своего грядущего альбома. Впервые артистка сама выступила режиссером своего клипа. Певица принимала участие во всех процессах съемки. А роли в клипе сыграли профессиональные латвийские актеры. Видео на песню "Города" иллюстрирует боль происходящего и рассказывает о безмерной любви, которая помогает сегодня каждому пережить разлуку.
Ранее артистка представила новый лирический сингл "Два незнайомці". Это первая украинская песня нового долгожданного альбома. Видео к этому треку тоже было снято в Латвии. До этого певица выпустила клип "Молитва", который тоже был снят в Риге.
В интервью порталу RUS TVNET Светлана сказала: "Я сразу поняла, что перечеркиваю всю свою карьеру здесь [в России. - Прим. ред.], и для меня она неважна, потому что для меня в первую очередь важны люди".
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