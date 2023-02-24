Видео ⟩ LOBODA сняла в Риге клип к годовщине войны в Украине

Режиссером и хореографом видео "По-украински" выступил Константин Гордиенко, а в состав режиссерской группы вошел известный украинский хореограф - Денис Стульников. Видеоряд построен на сложной хореографии в многослойных костюмах с элементами национальных украинских мотивов и современных украинских интерпретаций.

Чтобы подчеркнуть индивидуальность образов, с каждым танцором художники по костюмам работали по отдельности, тщательно подбирая цвета и орнамент. Часть костюмов и украшений у видео были заимствованы из украинских музеев.

Видео: LOBODA - "По-украински"

Напомним, в декабре 2022 года LOBODA (Светлана Лобода) презентовала новый клип, снятый в Латвии, на вторую песню из своего грядущего альбома. Впервые артистка сама выступила режиссером своего клипа. Певица принимала участие во всех процессах съемки. А роли в клипе сыграли профессиональные латвийские актеры. Видео на песню "Города" иллюстрирует боль происходящего и рассказывает о безмерной любви, которая помогает сегодня каждому пережить разлуку.

Ранее артистка представила новый лирический сингл "Два незнайомці". Это первая украинская песня нового долгожданного альбома. Видео к этому треку тоже было снято в Латвии. До этого певица выпустила клип "Молитва", который тоже был снят в Риге.

В интервью порталу RUS TVNET Светлана сказала: "Я сразу поняла, что перечеркиваю всю свою карьеру здесь [в России. - Прим. ред.], и для меня она неважна, потому что для меня в первую очередь важны люди".