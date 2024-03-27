Суд не установил ответственность Skinest Rail по делу о предоставлении Магонису 500 000 евро

Суд пришел к выводу, что в 2015 году компания Skinest Rail была единственным претендентом в конкурсе на закупку четырех подержанных дизельных локомотивов серии 2TE116, организованном LDz ritošā sastāva serviss. Предприятие было заинтересовано в покупке этих локомотивов, и не было другой компании, которая могла бы их поставить, что подтвердили все свидетели по делу.

Суд пришел к выводу, что цена продажи четырех локомотивов серии 2TE116 соответствовала их рыночной стоимости и даже была ниже. Условия, выдвинутые LDz ritošā sastāva serviss, не дали оснований предположить, что от упомянутой сделки Skinest Rail могла получить крупную прибыль, в значительной степени превышающую указанную в обвинении денежную сумму, получение которой инкриминировано Магонису. В связи с этим не подтвердилась какая-либо связь между полученными Магонисом денежными средствами и интересами компании Skinest Rail.

Таким образом, не было найдено объяснения, для чего в указанной ситуации существовала необходимость обещать Магонису материальную выгоду, чтобы таким образом обеспечить возможность Skinest Rail продать латвийскому предприятию четыре дизельных локомотива. При этом, по мнению суда, не доказано, что у кого-либо из должностных лиц предприятия Skinest Rail имелись основания предполагать, что кто-либо из должностных лиц Latvijas dzelzceļš будет препятствовать заключению сделки и поэтому потребуется решающий голос президента предприятия. В связи с этим в деле также не была установлена ответственность Skinest Rail, и суд первой инстанции не согласился с претензиями Генпрокуратуры в адрес этого предприятия.

Решение суда первой инстанции еще может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции.

Как сообщалось, в январе 2021 года Видземский районный суд в Лимбажи оправдал обвиняемого во взяточничестве Магониса и эстонского бизнесмена Олега Осиновского, признав предъявленные им обвинения необоснованными.

Приговор был обжалован, и теперь дело рассматривает Рижский окружной суд.

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