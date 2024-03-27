Как правильно заполнить согласованное заявление о ДТП

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) может случиться с каждым, независимо от того, насколько внимателен автоводитель и какой у него опыт вождения. В основном происходят незначительные дорожные происшествия, и очень часто водителям приходится заполнять согласованное заявление. Как в конце марта сообщило Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), 50,2% водителей не возят с собой в автомобиле бланки согласованного заявления и не скачали приложение LTAB OCTA, которое позволяет заполнить согласованное заявление в электронном виде. Поэтому страховая компания Gjensidige дает советы, как заполнить согласованное заявление в электронном виде, а также напоминает о самых распространенных ошибках, из-за которых страховщик не может выплатить возмещение пострадавшему.
Как заполнить согласованное заявление
Следует помнить, что согласованное заявление заполняется в случаях, если в ДТП участвуют только два автомобиля, нет необходимости в эвакуации транспортных средств, нет пострадавших, не повреждено имущество третьих лиц и оба автомобиля могут покинуть место происшествия без помощи эвакуатора. В других случаях необходимо вызывать полицию.
"В наши дни наиболее удобно заполнять согласованное заявление в своем смартфоне - обеим причастным к аварии сторонам необходимо скачать приложение LTAB OCTA, установить его на свой смартфон, авторизироваться и создать профиль пользователя. Затем обоим водителям необходимо выбрать функцию "Зафиксировать происшествие". После того, как участники происшествия с помощью кода авторизации установят связь между своими устройствами, они должны заполнить согласованное заявление как водитель А и водитель B. Повреждения автомобилей на месте аварии должны быть задокументированы с помощью фото- или видеосъемки. Главное – следовать инструкциям приложения, и тогда процесс не вызовет никаких технических трудностей", - поясняет председатель правления LTAB Янис Абашинс, добавляя, что именно сейчас LTAB начало информационную кампанию с целью более широко информировать автоводителей об использовании согласованного заявления и способствовать его доступности.
Участники ДТП также по желанию могут заполнить печатный бланк согласованного заявления. При внесении данных о транспортных средствах и их водителях важно убедиться в том, что указаны регистрационный номер автомобиля, имя водителя, персональный код и контактная информация. При использовании приложения эта информация заполняется автоматически через базу данных LTAB. В бланке необходимо указать повреждения, а также схему столкновения. Важно отметить не только положение транспортных средств в момент столкновения, но и внешние края дороги, среднюю линию, находящиеся поблизости дорожные знаки, светофоры и другую дорожную разметку. Также следует указать названия улиц или дорог.
Обе стороны должны предоставить оригинал или копию бланка согласованного заявления своему страховщику. Важно помнить о том, что виновник ДТП обязан подать заявление своему страховщику в течение 10 дней, а также по требованию страховщика предъявить поврежденное транспортное средство. В свою очередь пострадавшая сторона должна подать заявление в течение года страховщику, застраховавшему OCTA соответствующего транспортного средства.
Независимо от того, в каком формате заполнено согласованное заявление, в него желательно включить контактные данные свидетелей ДТП и подробно описать обстоятельства происшествия. В приложении это можно сделать и в письменном виде, и с помощью голосового сообщения. Заполненное в приложении согласованное заявление равноценно заполненному на бланке.
Видеоинструкция по заполнению согласованного заявления в мобильном приложении
Видеоинструкция по заполнению бланка согласованного заявления
Важно отметить, что в приложении LTAB имеются и другие полезные функции, например, возможность увидеть свою оценку в системе бонус-малус или присвоенный водителю класс риска, чтобы более объективно оценить стоимость полиса OCTA. Также в нем можно просмотреть историю происшествий транспортных средств.
Самые частые ошибки при заполнении согласованного заявления
"Для того, чтобы страховщик мог полностью оценить обстоятельства происшествия и принять решение о выплате возмещения, важно не растеряться в момент происшествия и точно заполнить заявление. Ошибки могут затянуть процесс выплаты возмещения. Кроме того, есть вероятность, что возмещение не будет выплачено, если при изучении согласованного заявления невозможно определить виновника аварии", - поясняет руководитель группы возмещений по транспортным средствам Gjensidige Latvija Лаурис Земвалдс.
- Обстоятельства происшествия должны быть согласованы письменно. Во избежание осложнений в случаях незначительных повреждений водители предпочитают не заполнять согласованное заявление. Однако, если впоследствии окажется, что повреждения серьезнее, чем казалось вначале, это может значительно усложнить или даже сделать невозможным получение возмещения.
- Положение автомобилей до происшествия, а не после него. Неточное изображение происшествия – одна из самых распространенных ошибок. Необходимо указать положение автомобилей в момент столкновения, а не после происшествия. Также важно указать направление движения транспортных средств и информацию о месте аварии – находящихся поблизости дорожных знаках, схеме улицы или перекрестка, светофорах и т. д. Детали имеют значение. В согласованном заявлении должны быть указаны обстоятельства аварии – неточно указанное время происшествия, неправильно заполненный номерной знак или неполная личная информация могут значительно усложнить процесс рассмотрения дела и получения возмещения. Также нужно помнить о том, что, если в аварию попал автомобиль с прицепом, необходимо указать регистрационный номер и прицепа, и транспортного средства.
- Заявление страховщику подано с опозданием. Водитель ответственного за происшествие транспортного средства должен подать страховщику согласованное заявление в течение 10 дней после аварии, в свою очередь потерпевший может подать заявление на возмещение ущерба автомобилю в течение одного года после аварии. От неприятных ситуаций потерпевшего может уберечь заполнение согласованного заявления в мобильном приложении LTAB, так как в этом случае сразу можно проверить, заполнил ли заявление виновник аварии. Заявление водителя ответственного транспортного средства и заявление на возмещение OCTA можно подать страховщику или на сайте.
- Спешка с ремонтом. Одна из самых распространенных ошибок, которую допускают водители – начинать ремонт автомобиля до того, как его осмотрит страховой эксперт. Чтобы полностью оценить степень ущерба, транспортное средство нужно оставить в том виде, в каком оно было после дорожного происшествия! К механику можно обращаться только после получения заключения.
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