Как правильно заполнить согласованное заявление о ДТП

Следует помнить, что согласованное заявление заполняется в случаях, если в ДТП участвуют только два автомобиля, нет необходимости в эвакуации транспортных средств, нет пострадавших, не повреждено имущество третьих лиц и оба автомобиля могут покинуть место происшествия без помощи эвакуатора. В других случаях необходимо вызывать полицию.

"В наши дни наиболее удобно заполнять согласованное заявление в своем смартфоне - обеим причастным к аварии сторонам необходимо скачать приложение LTAB OCTA, установить его на свой смартфон, авторизироваться и создать профиль пользователя. Затем обоим водителям необходимо выбрать функцию "Зафиксировать происшествие". После того, как участники происшествия с помощью кода авторизации установят связь между своими устройствами, они должны заполнить согласованное заявление как водитель А и водитель B. Повреждения автомобилей на месте аварии должны быть задокументированы с помощью фото- или видеосъемки. Главное – следовать инструкциям приложения, и тогда процесс не вызовет никаких технических трудностей", - поясняет председатель правления LTAB Янис Абашинс, добавляя, что именно сейчас LTAB начало информационную кампанию с целью более широко информировать автоводителей об использовании согласованного заявления и способствовать его доступности.