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Как правильно заполнить согласованное заявление о ДТП

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Машина. Иллюстративное фото.
Машина. Иллюстративное фото. Фото: XArtProduction/Shutterstock

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) может случиться с каждым, независимо от того, насколько внимателен автоводитель и какой у него опыт вождения. В основном происходят незначительные дорожные происшествия, и очень часто водителям приходится заполнять согласованное заявление. Как в конце марта сообщило Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), 50,2% водителей не возят с собой в автомобиле бланки согласованного заявления и не скачали приложение LTAB OCTA, которое позволяет заполнить согласованное заявление в электронном виде. Поэтому страховая компания Gjensidige дает советы, как заполнить согласованное заявление в электронном виде, а также напоминает о самых распространенных ошибках, из-за которых страховщик не может выплатить возмещение пострадавшему.

Как заполнить согласованное заявление

Следует помнить, что согласованное заявление заполняется в случаях, если в ДТП участвуют только два автомобиля, нет необходимости в эвакуации транспортных средств, нет пострадавших, не повреждено имущество третьих лиц и оба автомобиля могут покинуть место происшествия без помощи эвакуатора. В других случаях необходимо вызывать полицию.

"В наши дни наиболее удобно заполнять согласованное заявление в своем смартфоне - обеим причастным к аварии сторонам необходимо скачать приложение LTAB OCTA, установить его на свой смартфон, авторизироваться и создать профиль пользователя. Затем обоим водителям необходимо выбрать функцию "Зафиксировать происшествие". После того, как участники происшествия с помощью кода авторизации установят связь между своими устройствами, они должны заполнить согласованное заявление как водитель А и водитель B. Повреждения автомобилей на месте аварии должны быть задокументированы с помощью фото- или видеосъемки. Главное – следовать инструкциям приложения, и тогда процесс не вызовет никаких технических трудностей", - поясняет председатель правления LTAB Янис Абашинс, добавляя, что именно сейчас LTAB начало информационную кампанию с целью более широко информировать автоводителей об использовании согласованного заявления и способствовать его доступности.

Участники ДТП также по желанию могут заполнить печатный бланк согласованного заявления. При внесении данных о транспортных средствах и их водителях важно убедиться в том, что указаны регистрационный номер автомобиля, имя водителя, персональный код и контактная информация. При использовании приложения эта информация заполняется автоматически через базу данных LTAB. В бланке необходимо указать повреждения, а также схему столкновения. Важно отметить не только положение транспортных средств в момент столкновения, но и внешние края дороги, среднюю линию, находящиеся поблизости дорожные знаки, светофоры и другую дорожную разметку. Также следует указать названия улиц или дорог.

Обе стороны должны предоставить оригинал или копию бланка согласованного заявления своему страховщику. Важно помнить о том, что виновник ДТП обязан подать заявление своему страховщику в течение 10 дней, а также по требованию страховщика предъявить поврежденное транспортное средство. В свою очередь пострадавшая сторона должна подать заявление в течение года страховщику, застраховавшему OCTA соответствующего транспортного средства.

Независимо от того, в каком формате заполнено согласованное заявление, в него желательно включить контактные данные свидетелей ДТП и подробно описать обстоятельства происшествия. В приложении это можно сделать и в письменном виде, и с помощью голосового сообщения. Заполненное в приложении согласованное заявление равноценно заполненному на бланке.

Видеоинструкция по заполнению согласованного заявления в мобильном приложении

Видеоинструкция по заполнению бланка согласованного заявления

Важно отметить, что в приложении LTAB имеются и другие полезные функции, например, возможность увидеть свою оценку в системе бонус-малус или присвоенный водителю класс риска, чтобы более объективно оценить стоимость полиса OCTA. Также в нем можно просмотреть историю происшествий транспортных средств.

Самые частые ошибки при заполнении согласованного заявления

"Для того, чтобы страховщик мог полностью оценить обстоятельства происшествия и принять решение о выплате возмещения, важно не растеряться в момент происшествия и точно заполнить заявление. Ошибки могут затянуть процесс выплаты возмещения. Кроме того, есть вероятность, что возмещение не будет выплачено, если при изучении согласованного заявления невозможно определить виновника аварии", - поясняет руководитель группы возмещений по транспортным средствам Gjensidige Latvija Лаурис Земвалдс.

  1. Обстоятельства происшествия должны быть согласованы письменно. Во избежание осложнений в случаях незначительных повреждений водители предпочитают не заполнять согласованное заявление. Однако, если впоследствии окажется, что повреждения серьезнее, чем казалось вначале, это может значительно усложнить или даже сделать невозможным получение возмещения.
  2. Положение автомобилей до происшествия, а не после него. Неточное изображение происшествия – одна из самых распространенных ошибок. Необходимо указать положение автомобилей в момент столкновения, а не после происшествия. Также важно указать направление движения транспортных средств и информацию о месте аварии – находящихся поблизости дорожных знаках, схеме улицы или перекрестка, светофорах и т. д. Детали имеют значение. В согласованном заявлении должны быть указаны обстоятельства аварии – неточно указанное время происшествия, неправильно заполненный номерной знак или неполная личная информация могут значительно усложнить процесс рассмотрения дела и получения возмещения. Также нужно помнить о том, что, если в аварию попал автомобиль с прицепом, необходимо указать регистрационный номер и прицепа, и транспортного средства.
  3. Заявление страховщику подано с опозданием. Водитель ответственного за происшествие транспортного средства должен подать страховщику согласованное заявление в течение 10 дней после аварии, в свою очередь потерпевший может подать заявление на возмещение ущерба автомобилю в течение одного года после аварии. От неприятных ситуаций потерпевшего может уберечь заполнение согласованного заявления в мобильном приложении LTAB, так как в этом случае сразу можно проверить, заполнил ли заявление виновник аварии. Заявление водителя ответственного транспортного средства и заявление на возмещение OCTA можно подать страховщику или на сайте.
  4. Спешка с ремонтом. Одна из самых распространенных ошибок, которую допускают водители – начинать ремонт автомобиля до того, как его осмотрит страховой эксперт. Чтобы полностью оценить степень ущерба, транспортное средство нужно оставить в том виде, в каком оно было после дорожного происшествия! К механику можно обращаться только после получения заключения.

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