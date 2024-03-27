В Германии автобус Flixbus попал в тяжелую аварию: погибли по меньшей мере пять человек

В Германии в среду, 27 марта, в результате аварии автобуса на шоссе недалеко от Лейпцига погибли по меньшей мере пять человек, а еще около десяти человек пострадали, сообщает AFP.
Автобус съехал с шоссе A9 между Видемаром и Шкойдицем и перевернулся.
Медики скорой помощи оказали помощь пострадавшим на месте происшествие, но движение по шоссе было закрыто в обоих направлениях, сообщили правохранительные органы Германии.
Автобус принадлежит немецкому транспортному предприятию Flixbus, он направлялся из Берлина в Цюрих, рассказали на предприятии.
В автобусе находились 53 пассажира и два водителя.
"Точные обстоятельства происшествия в данный момент не известны", - указали в компании Flixbus.
"Мы, конечно, работаем на месте вместе с местными правоохранительными органами и чрезвычайными службами и делаем все, что в наших силах, чтобы быстро и полностью внести ясность по поводу причин происшествия", - говорится в сообщении.
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