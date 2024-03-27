"Должно же свершиться чудо". Как близкие ищут пропавших в "Крокус Сити Холле"

Александра признается, что ее очень вдохновляет отзывчивость незнакомых людей, которые пришли на помощь. «Люди отзываются, как будто это общее горе, — говорит она. — Отзывчивость, сплоченность, единство на все произошедшее. Эта отзывчивость совершенно посторонних и неизвестных мне людей вселяет такую надежду, что у нас вообще не все потеряно… Просто не все потеряно. Без этой поддержки нам было бы намного хуже».

Одна из волонтерок оставляла сообщение о поисках Шиховцева в комментариях к постам во всех телеграм-каналах, на которые подписана. «Столько времени потратил человек. Мы с близкой подругой семьи размещали такие сообщения круглосуточно везде, где только можно. И вдруг я вижу, что где-то о поисках Олега уже написано — так эта девушка помогла распространить информацию буквально повсюду», — говорит Александра.

Близкие Олега получили множество сообщений с видеозаписью убийства одного из пришедших на концерт. «Ужасное видео с незаблёренными лицами на моменте, где террорист перерезает горло мужчине, лежащему на полу, — рассказывает Александра. — Человек 20 скинули это видео, но со словами извинений. Кто-то даже звонил и, очень извиняясь за то, что присылает такое видео, говорил, что мужчина на этом видео очень похож на Олега, которого мы ищем».

Дмитрий тоже посмотрел эту запись и не опознал своего брата в мужчине, которого убивали.