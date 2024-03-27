Пара по просьбе знакомых везла из Латвии в Беларусь лекарства. Теперь им грозит уголовное дело

Семейная пара, ехавшая в Беларусь из Латвии через пункт пропуска "Григоровщина" (со стороны Латвии - "Патерниеки"), попалась белорусским таможенникам на перевозке в автомобиле лекарств, которые в Беларусь ввозить нельзя, пишет портал "Зеркало".
Как отмечает издание, семейная пара рассказала, что перевозила медикаменты по просьбе своих знакомых.
"В ходе оперативно проведенного исследования судебный эксперт установил, что в составе таблеток, находившихся в упаковке с надписью Lucetam, содержится психотропное вещество "клоназепам". В составе лекарственных препаратов Clonazepam и Bromazepam были обнаружены соответствующие названию психотропные вещества", - говорится в сообщении экспертов белорусского Госкомитета судмедэкспертиз.
По данному факту таможня проводит проверку, по ее результатам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.
В комитете отметили, что не все лекарства можно ввозить из-за границы в Беларусь. В частности, найденные в изъятых таблетках вещества входят в перечень психотропных, за незаконный оборот которых на территории Беларуси установлена уголовная ответственность. Кроме того, за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС и государственную границу Беларуси нарушителей тоже привлекают к уголовной ответственности.
Примечательно, что препарат Lucetam, например, венгерского производства в такой же дозировке можно купить в белорусских аптеках даже без рецепта.
Служба госбезопасности призывает не ездить в РФ и Беларусь на Пасху
Служба государственной безопасности (VDD) призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Беларусь и напоминает о высоких рисках вербовки и разведки на территории этих стран, сообщили в службе.
Россия продолжает войну, которую она начала в Украине, совершая там серьезные военные преступления и угрожая безопасности всей Европы.
В этих условиях риски для государственной безопасности Латвии не уменьшились. Страна-агрессор Россия и ее ближайший союзник Беларусь демонстрируют свои усилия по осуществлению различных гибридных атак против нашей страны, включая организацию вредоносных действий против различных объектов в Латвии.
Деятельность спецслужб России и Беларуси стала более агрессивной. Спецслужбы этих стран пытаются использовать любые средства для получения разведывательной информации о членах НАТО и Евросоюза, в том числе о Латвии.
В нынешних условиях возможности российских и белорусских спецслужб получать разведданные на территории Латвии ограничены. Поэтому спецслужбы двух стран-агрессоров регулярно пытаются завербовать жителей Латвии, въехавших на территорию этих стран.
VDD предупреждает, что российские и белорусские спецслужбы без колебаний будут использовать угрозы, шантаж и другие незаконные методы на территории своей страны, чтобы попытаться заставить сотрудничать с ними.
VDD еще раз напомнила, что первая попытка вербовки зачастую происходит на пункте пограничного контроля, когда представители спецслужб выдают себя за пограничников. Кроме того, представители спецслужб России и Беларуси могут получить важную для них информацию даже в ходе простого разговора.
Учитывая вышеизложенное, служба настоятельно рекомендует жителям Латвии не ездить в Россию и Беларусь во время предстоящих праздников.
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