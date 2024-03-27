Пара по просьбе знакомых везла из Латвии в Беларусь лекарства. Теперь им грозит уголовное дело

Служба государственной безопасности (VDD) призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Беларусь и напоминает о высоких рисках вербовки и разведки на территории этих стран, сообщили в службе.

Россия продолжает войну, которую она начала в Украине, совершая там серьезные военные преступления и угрожая безопасности всей Европы.

В этих условиях риски для государственной безопасности Латвии не уменьшились. Страна-агрессор Россия и ее ближайший союзник Беларусь демонстрируют свои усилия по осуществлению различных гибридных атак против нашей страны, включая организацию вредоносных действий против различных объектов в Латвии.

Деятельность спецслужб России и Беларуси стала более агрессивной. Спецслужбы этих стран пытаются использовать любые средства для получения разведывательной информации о членах НАТО и Евросоюза, в том числе о Латвии.

В нынешних условиях возможности российских и белорусских спецслужб получать разведданные на территории Латвии ограничены. Поэтому спецслужбы двух стран-агрессоров регулярно пытаются завербовать жителей Латвии, въехавших на территорию этих стран.

VDD предупреждает, что российские и белорусские спецслужбы без колебаний будут использовать угрозы, шантаж и другие незаконные методы на территории своей страны, чтобы попытаться заставить сотрудничать с ними.

VDD еще раз напомнила, что первая попытка вербовки зачастую происходит на пункте пограничного контроля, когда представители спецслужб выдают себя за пограничников. Кроме того, представители спецслужб России и Беларуси могут получить важную для них информацию даже в ходе простого разговора.

Учитывая вышеизложенное, служба настоятельно рекомендует жителям Латвии не ездить в Россию и Беларусь во время предстоящих праздников.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!