Жители Иманты недовольны новым проектом автомойки

"Кто знал, что здесь что-то построят?" - говорит Инна. Но к удивлению практически всех местных жителей, вдруг на зеленой зоне началось строительство автомойки.

Уже началась реализация проекта на бульваре Анниньмуйжас - перед кварталом многоквартирных жилых домов создан въезд и убран слой грунта.

Парк на бульваре Анниньмуйжас является собственностью самоуправления, а два земельных участка рядом с улицей являются частной собственностью. И в один прекрасный мартовский день одну из территорий обнесли временным забором.

Люди недовольны тем, почему муниципалитет не проинформировал жителей о целях землевладельца, а также не отказал в разрешении на строительство автомойки.

"Это тоже какое-то недоразумение, люди знают, что автомойки Puto открытого типа. Возможно, жители предполагали, что будет точно такая же, но, как я уже упомянул, она будет закрытого типа. И люди, возможно, еще этого не осознали", - ответил на претензии Кристап Зутис, представитель SIA Horus Invest.

Компания не отказывается от реализации проекта, и ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию уже в этом году.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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