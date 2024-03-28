Жители Иманты недовольны новым проектом автомойки

Приехав в микрорайон Иманта, по адресу, указанному зрительницей Bez Tabu Инной, съемочная группа увидела большую группу жителей. Оказывается, накануне местные жители разместили у временного забора объявление о прибытии журналистов. Яблоко раздора - новая автомойка, сообщает программа Bez Tabu.
"Кто знал, что здесь что-то построят?" - говорит Инна. Но к удивлению практически всех местных жителей, вдруг на зеленой зоне началось строительство автомойки.
Уже началась реализация проекта на бульваре Анниньмуйжас - перед кварталом многоквартирных жилых домов создан въезд и убран слой грунта.
Парк на бульваре Анниньмуйжас является собственностью самоуправления, а два земельных участка рядом с улицей являются частной собственностью. И в один прекрасный мартовский день одну из территорий обнесли временным забором.
Люди недовольны тем, почему муниципалитет не проинформировал жителей о целях землевладельца, а также не отказал в разрешении на строительство автомойки.
"Это тоже какое-то недоразумение, люди знают, что автомойки Puto открытого типа. Возможно, жители предполагали, что будет точно такая же, но, как я уже упомянул, она будет закрытого типа. И люди, возможно, еще этого не осознали", - ответил на претензии Кристап Зутис, представитель SIA Horus Invest.
Компания не отказывается от реализации проекта, и ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию уже в этом году.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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