Телефонные мошенники выдают себя за сотрудников полиции

Людям звонят от имени сотрудников министерства и сообщают о якобы подозрительных действиях, пытаясь заставить человека выполнить требования мошенников, например, снять деньги со счета и доставить их конкретному адресату.

Подобные мошенничества чаще всего организуются и совершаются из-за границы. Мошенники очень часто имитируют латвийские номера с помощью технологий подмены номера, и входящий звонок с латвийского номера не обязательно означает, что звонок из Латвии.

Министерство также призывает к осторожности, если во время телефонного разговора на человека оказывается давление - телефонные мошенники спешат и используют слабые места, чтобы побудить к быстрым, необдуманным решениям. В этом случае разговор следует прекратить.

Государственная полиция неоднократно призывала жителей быть осторожными и не раскрывать свои личные данные и другую конфиденциальную информацию посторонним людям ни во время телефонного разговора, ни в письменной форме.

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