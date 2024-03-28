Прокуратура не против криминализации сексуальных домогательств, но нужны четкие нормы

Криминализировать сексуальные домогательства в Латвии предложило Министерство юстиции. По словам Стуканса, действующее законодательство не предусматривает уголовной ответственности за вызвавшие широкий резонанс случаи домогательства преподавателей к студенткам. "Если рассматривать только публично озвученный аспект, то сейчас привлечь к уголовной ответственности нельзя, если только дальнейшее расследование не покажет физический контакт или что-то большее", - сказал Стуканс.

Генпрокурор предположил, что, возможно, Латвия достигла того момента, когда подобные действия должны быть криминализированы, если люди не осознают, что они причиняют вред другим.

По словам генпрокурора, если будут вводиться соответствующие поправки, нужны очень точные формулировки.

"Норма закона будет невыполнимой, если будут разногласия о том, что она подразумевает. Норма должна быть очень четкой. Должно быть ясно написано, что именно недопустимо", - сказал генеральный прокурор.

Ясные и четкие правила нужны не только следователям полиции и прокурорам, но и каждому гражданину Латвии, потому что законы предназначены для людей, чтобы они понимали, что разрешено, а что нет, сказал Стуканс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!