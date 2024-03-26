Минюст предлагает ввести уголовную ответственность за сексуальные домогательства

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере предлагает предусмотреть уголовную ответственность за сексуальные домогательства, так как это позволит жертвам насилия получить необходимую поддержку и защиту.

С привлечением экспертов в области права и неправительственных организаций Минюст готовит предложения для внесения в Сейм. Соответствующие предложения планируется подать ко второму чтению поправок к Уголовному закону, которые сейчас рассматриваются Сеймом.

"Сексуальные домогательства - это оскорбление человеческого достоинства. Это может быть и вербальное, и невербальное, и физическое сексуальное поведение, оно может осуществляться с использованием различных каналов общения, в том числе цифровых", - говорится в заявлении Минюста.

Либиня-Эгнере подчеркивает, что ни один человек не должен испытывать сексуальных домогательств, тем более на работе или в учебном заведении - местах, которые должны быть безопасными. Домогательства не всегда являются физически насильственными, это могут быть и непристойные высказывания, нарушение личного пространства и психологическое воздействие. При этом нередко такое унижение женщин не расследуется должным образом, и это вызывает ощущение безнаказанности, считает министр.

Вопрос о сексуальных домогательствах обострился после того, как несколько студенток Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витолса (JVLMA) рассказали о сексуальных домогательствах со стороны ряда преподавателей. Дисциплинарное взыскание применено к одному преподавателю, еще один педагог отстранен от работы без возможности общения со студентами. Также прозвучали подобные подозрения в отношении одного из преподавателей Латвийской художественной академии.

В связи с полученной информацией о возможных домогательствах со стороны преподавателей Государственная полиция начала уголовный процесс по разделу Уголовного закона о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности.

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