"Согласие" обратилось в Конституционный суд из-за языковых ограничений на предвыборную рекламу

В своем заявлении "Согласие" подчеркивает, что это "абсолютное нарушение основополагающих принципов Конституции - свободы слова и запрета на цензуру". Никто не имеет права ограничивать общение с избирателями, считает партия.

"Это абсурдное и неконституционное ограничение. Оно абсурдно по многим причинам. Например, мы боремся с дезинформацией против Европейского союза. Но если вы как политик решите за свои деньги рассказать русскоязычным избирателям в Даугавпилсе или Плявниеки о работе Европейского парламента или Европейского союза, вы будете оштрафованы. Это действительно глупо", - сказал Ушаков.

По его словам, разрешено, например, размещать плакат с лозунгом "Свобода. Равенство. Братство" на болгарском языке, но за такой же лозунг на русском языке будет наложен штраф.

Как сообщалось, летом прошлого года Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о предвыборной агитации, которые предусматривают, что оплаченная предвыборная агитация должна вестись на государственном языке.

Ограничение распространяется только на оплаченную агитацию и агитационные материалы, а очно партии и кандидаты в депутаты могут свободно общаться со своими избирателями на другом языке.

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