В Литве продают пластиковые яйца с российскими военными. Импортер не видит проблемы

О пластиковых яйцах порталу сообщил один читатель. LRT.lt отправился на указанную читателем заправку и убедился, что они действительно продаются. Их можно найти в еще одном магазине Emsi, расположенном на шоссе Клайпеда - Вильнюс.

Цена яйца составляет 3 евро и 49 центов. Оно произведено в Китае, и импортером является базирующееся в Вильнюсе предприятие Profisa.

Председатель правления Profisa Дмитрий Кувиков не считает импорт этих продуктов проблемным. "Возможно, российский флаг поставили китайцы. Ну и, российский флаг опасен?" - спросил журналистов Кувиков.

Бизнесмен утверждает, что на яйцах виден и флаг НАТО, хотя журналисты яиц с флагом альянса не заметили. "Видите ли, у некоторых яиц флаг НАТО, у других - другие флаги. Если боитесь, то лучше вообще не жить. От страха можно умереть", - сказал Кувиков.

Он отметил, что "не ценит" кровавую войну России в Украине, поскольку от нее он не получает никакой прибыли.

В Emsi пока не прокомментировали продажу этих яиц.

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