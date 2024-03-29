Суд ООН предписал Израилю не препятствовать доставке гумпомощи в Газу

Международный суд ООН в четверг, 28 марта, вынес ряд дополнительных промежуточных мер по иску Южно-Африканской Республики против Израиля и потребовал, в частности, чтобы израильская армия не допускала нарушения прав палестинцев в секторе Газа. "Суд требует от Израиля незамедлительно убедиться в том, что его вооруженные силы не совершают никаких действий, представляющих собой нарушение каких-либо прав палестинцев в секторе Газа, (...) в том числе препятствуя доставке срочно необходимой гуманитарной помощи", - говорится в пресс-релизе суда.

Помимо этого, суд призвал Израиль принять все необходимые и эффективные меры для беспрепятственного предоставления срочно необходимых основных услуг и гуманитарной помощи. Кроме того, суд постановил, что Израиль обязан обеспечить защиту жилого сектора в Газе.