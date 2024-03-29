Видео ⟩ Штраф за парковку в Риге: водитель возмущен общением с компанией

Эрвин часто ездит по путепроводу Густава Земгала гатве в Риге. При движении в сторону ВЭФа при наличии пробок, выехав с эстакады, он часто срезает дорогу на улицу Бривибас, проезжая через парковку у торгового центра Elkor Plaza, что разрешено.

В начале этого года, к своему удивлению, Эрвин получил уведомление о нарушении и штраф в размере 30 евро от управляющего конкретной парковкой. В уведомлении есть фотографии, на которых якобы видно, что однажды в ноябре машина Эрвина была припаркована на стоянке на 25 минут.

Эрвин сообщил передаче, что покинул территорию быстро, как того требуют правила использования парковки - менее чем через пять минут.

Эрвин связался с Park Expert по телефону, однако представители компании не были отзывчивыми. Общение было грубым.

"Я езжу туда каждый день, штрафов ни разу не было. Я сказал, что, возможно, что-то произошло в самой системе, мне ответили - возможно, что-то произошло в моей голове. Меня обозвали лохом! Я также трижды написал на э-почту, но никто не ответил. Я попросил записи с камер, потому что камеры есть на каждом углу. Думаю, нет проблем взглянуть", - говорит Эрвин.

Эрвин не заплатил штраф, но вскоре к нему обратился взыскатель долгов и потребовал штраф в размере 37 евро. Он его заплатил.

В Центре защиты прав потребителей (PTAC) заявляют, что Park Expert ранее попадала в поле зрения учреждения из-за неудовлетворительного общения, которое PTAC просил улучшить.

На вопросы передачи компания Park Expert не ответила.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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