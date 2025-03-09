Видео "Наивность" дорожных знаков на примере Саласпилса

В месте, где находится школа, создана кольцевая развязка. По непонятной причине посреди кольца установлен знак, позволяющий ехать только прямо.

Возможно, была мысль указать, чтобы родители высаживали своих детей с утра у школы и затем по кольцу уезжали. Однако исполнение, мягко говоря, странное.

Видя такие ситуации, становится понятно, что в стране нужна служба, которые дает указания относительно стандартов размещения дорожных знаков. В данном случае правильным решением было бы установить знак, запрещающий поворот направо в конкретное время.

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