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Видео "Наивность" дорожных знаков на примере Саласпилса

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Sastrēgums. Ilustratīvs attēls.
Sastrēgums. Ilustratīvs attēls. Фото: Evija Trifanova/LETA

В искусстве есть такое понятие как "наивность", и, как убедилась передача Zebra, подобное слово можно применить и к Саласпилсу при размещении дорожных знаков.

В месте, где находится школа, создана кольцевая развязка. По непонятной причине посреди кольца установлен знак, позволяющий ехать только прямо.

Возможно, была мысль указать, чтобы родители высаживали своих детей с утра у школы и затем по кольцу уезжали. Однако исполнение, мягко говоря, странное.

Видя такие ситуации, становится понятно, что в стране нужна служба, которые дает указания относительно стандартов размещения дорожных знаков. В данном случае правильным решением было бы установить знак, запрещающий поворот направо в конкретное время.

Подробнее смотрите в сюжете:

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