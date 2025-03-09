В искусстве есть такое понятие как "наивность", и, как убедилась передача Zebra, подобное слово можно применить и к Саласпилсу при размещении дорожных знаков.
Видео ⟩ "Наивность" дорожных знаков на примере Саласпилса
В месте, где находится школа, создана кольцевая развязка. По непонятной причине посреди кольца установлен знак, позволяющий ехать только прямо.
Возможно, была мысль указать, чтобы родители высаживали своих детей с утра у школы и затем по кольцу уезжали. Однако исполнение, мягко говоря, странное.
Видя такие ситуации, становится понятно, что в стране нужна служба, которые дает указания относительно стандартов размещения дорожных знаков. В данном случае правильным решением было бы установить знак, запрещающий поворот направо в конкретное время.
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