На Видземском шоссе вблизи Грундзале произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщают очевидцы в социальных сетях.
ВИДЕО ⟩ Лобовое столкновение на Видземском шоссе: три человека в больнице
Государственные дорожные службы Латвии подтвердили факт аварии, отметив, что движение на данном участке дороги было временно перекрыто.
Для объезда аварийного участка предлагалось использовать маршруты через Синоле и Трапене по дорогам Смилтене - Гулбене (P27), Синоле - Силакрогс (P34) и Илзене - Лизеспастс (P44).
Как сообщает платформа Sadursme, которая собирает свидетельства очевидцев, произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
После двух часов работы аварийных служб движение на месте происшествия было восстановлено, сообщили в Latvijas Valsts ceļi.
Портал TVNET обратился в Государственную полицию, чтобы уточнить обстоятельства аварии. По данным правоохранительных органов, сегодня утром, в 08:04, в Вирешской волости Смилтенского края на 148-м километре трассы A2 столкнулись два легковых автомобиля - Volvo и Audi.
В результате ДТП пострадали три человека, их доставили в медицинские учреждения.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.
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