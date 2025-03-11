ВИДЕО Лобовое столкновение на Видземском шоссе: три человека в больнице

Государственные дорожные службы Латвии подтвердили факт аварии, отметив, что движение на данном участке дороги было временно перекрыто.

Для объезда аварийного участка предлагалось использовать маршруты через Синоле и Трапене по дорогам Смилтене - Гулбене (P27), Синоле - Силакрогс (P34) и Илзене - Лизеспастс (P44).

Как сообщает платформа Sadursme, которая собирает свидетельства очевидцев, произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

После двух часов работы аварийных служб движение на месте происшествия было восстановлено, сообщили в Latvijas Valsts ceļi.

Портал TVNET обратился в Государственную полицию, чтобы уточнить обстоятельства аварии. По данным правоохранительных органов, сегодня утром, в 08:04, в Вирешской волости Смилтенского края на 148-м километре трассы A2 столкнулись два легковых автомобиля - Volvo и Audi.

В результате ДТП пострадали три человека, их доставили в медицинские учреждения.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

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