С этого года все грузовики должны быть оснащены "умными" тахографами. Требования - более строгие

Более жесткий контроль и меньше возможностей для манипуляций

Новые правила означают, что контролирующие органы смогут эффективнее следить за соблюдением правил рабочего времени и времени отдыха. Благодаря улучшенным функциям GPS, тахографы позволят более точно регистрировать данные о перевозках, снижая вероятность обхода правил или манипулирования записями. Smart Tacho 2 введена в государственную пограничную географическую информационную систему для регистрации местоположения и времени пересечения границы между двумя разными странами.

Повышенная безопасность и интеллектуальные системы

Тахограф второго поколения имеет улучшенную защиту от глушения и спуфинга глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS). Последняя версия тахографа также предоставляет расширенные функции для усиления безопасности - защищенный механизм обновления программного обеспечения и интерфейс интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Программное обеспечение тахографа будет автоматически обновляться при введении новых правил перевозки.

Более высокие издержки и более суровые наказания

Внедрение новейшей версии тахографов обеспечивает большую удаленность мониторинга со стороны европейских контролирующих органов, однако следует отметить, что затраты на их внедрение выше. Штрафы за несоблюдение требований также будут более суровыми.

"Адаптировать старые транспортные средства к новым требованиям будет сложнее. Для многих автопарков это будет означать значительные инвестиции. Однако с точки зрения водителей новые тахографы помогут им избежать вынужденных сверхурочных работ и строже соблюдать режим отдыха, что также повысит безопасность дорожного движения в долгосрочной перспективе", - комментирует Микус Блюмфелдс.

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