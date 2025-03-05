С этого года вступают в силу новые требования по использованию тахографов для водителей грузовиков и транспортных компаний в странах Евросоюза. Изменения являются частью пакета мер ЕС по обеспечению мобильности, который направлен на повышение безопасности дорожного движения, обеспечение более справедливой конкуренции и содействие улучшению условий труда водителей.
С этого года все грузовики должны быть оснащены "умными" тахографами. Требования - более строгие
С августа - обязательные тахографы последнего поколения
С августа 2025 года использование тахографов последнего поколения Smart Tacho 2 станет обязательным для всех грузовых автомобилей и автобусов, осуществляющих международные перевозки в пределах Евросоюза. Изменения коснутся как новых, так и старых транспортных средств.
"Умные тахографы необходимо будет установить на всех транспортных средствах, осуществляющих международные перевозки, полная масса которых превышает 3,5 тонны. Эти устройства будут автоматически фиксировать пересечения границ, места погрузки и разгрузки, а также с большей точностью контролировать режим труда и отдыха водителя", - поясняет отраслевой эксперт и руководитель сегмента грузоперевозок компании Inter Cars Микус Блюмфелдс.
"Новые требования к тахографам являются значительным шагом в оптимизации транспортной отрасли, но они также означают дополнительные расходы для компаний. Внедрение современных тахографов может поначалу вызвать трудности, так как водителям придется осваивать новые функции, но в долгосрочной перспективе они помогут эффективнее планировать маршруты и обеспечат прозрачность", - признает Блюмфелдс.
В свою очередь, с 1 июля 2026 года такие же требования к тахографу будут применяться к совершающим международные перевозки транспортным средствам массой более 2,5 тонны.
Более жесткий контроль и меньше возможностей для манипуляций
Новые правила означают, что контролирующие органы смогут эффективнее следить за соблюдением правил рабочего времени и времени отдыха. Благодаря улучшенным функциям GPS, тахографы позволят более точно регистрировать данные о перевозках, снижая вероятность обхода правил или манипулирования записями. Smart Tacho 2 введена в государственную пограничную географическую информационную систему для регистрации местоположения и времени пересечения границы между двумя разными странами.
Повышенная безопасность и интеллектуальные системы
Тахограф второго поколения имеет улучшенную защиту от глушения и спуфинга глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS). Последняя версия тахографа также предоставляет расширенные функции для усиления безопасности - защищенный механизм обновления программного обеспечения и интерфейс интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Программное обеспечение тахографа будет автоматически обновляться при введении новых правил перевозки.
Более высокие издержки и более суровые наказания
Внедрение новейшей версии тахографов обеспечивает большую удаленность мониторинга со стороны европейских контролирующих органов, однако следует отметить, что затраты на их внедрение выше. Штрафы за несоблюдение требований также будут более суровыми.
"Адаптировать старые транспортные средства к новым требованиям будет сложнее. Для многих автопарков это будет означать значительные инвестиции. Однако с точки зрения водителей новые тахографы помогут им избежать вынужденных сверхурочных работ и строже соблюдать режим отдыха, что также повысит безопасность дорожного движения в долгосрочной перспективе", - комментирует Микус Блюмфелдс.
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