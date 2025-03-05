CSDD планирует увеличить количество штрафных баллов за превышение скорости, нарушения при обгоне, использование мобильного телефона за рулем, недостаточную глубину протектора шин и другие нарушения. Об этом в среду на заседании Совета по безопасности дорожного движения сообщил председатель правления CSDD Айвар Аксенок.
CSDD планирует увеличить штрафные баллы за превышение скорости и нарушения при обгоне
По его словам, проект новых правил, предусматривающий изменения в системе учета нарушений, будет передан на рассмотрение Министерству сообщения.
Согласно постановлениям Кабинета министров, при накоплении 16 штрафных баллов водителю запрещается управлять транспортным средством в течение одного года. Для водителей со стажем менее двух лет этот порог ниже - их права аннулируются уже при накоплении 10 баллов.
В настоящее время штрафные баллы не начисляются за превышение скорости на 11-20 км/ч. Однако планируется, что в будущем за такое нарушение будет назначаться один штрафной балл.
Для более серьезных превышений скорости наказание ужесточится:
- за превышение на 21-30 км/ч количество штрафных баллов увеличится с одного до двух;
- за превышение на 31-40 км/ч - с двух до трех;
- за превышение более чем на 71 км/ч штрафные баллы возрастут с пяти до восьми.
CSDD также предлагает ужесточить наказание за нарушения при обгоне. В частности:
- за проезд под знак "Обгон запрещен" штрафные баллы увеличатся с одного до трех;
- за обгон на регулируемых перекрестках наказание также составит три штрафных балла.
Дополнительные штрафные баллы будут начисляться за нарушения на железнодорожных переездах, использование мобильного телефона во время движения, недостаточную глубину протектора шин и другие правонарушения.
В то же время наказание за участие в дорожном движении без техосмотра смягчится - водители будут получать один штрафной балл вместо двух. Аналогичные изменения коснутся отсутствия обязательной страховки (OCTA).
Согласно информации на сайте CSDD, штрафные баллы сохраняются в течение двух лет с момента их начисления. Однако если нарушение влечет за собой начисление восьми штрафных баллов, этот срок продлевается до пяти лет.
На данный момент система работает следующим образом:
- при накоплении четырех штрафных баллов водитель получает письменное предупреждение;
- при накоплении восьми баллов водитель получает направление на обязательные курсы, которые необходимо пройти в течение шести месяцев;
- если курсы не пройдены в установленный срок, добавляются еще два штрафных балла, что может привести к лишению водительских прав на год (для новичков).
Аксенок пояснил, что в будущем первое предупреждение водители будут получать уже после шести штрафных баллов, а не четырех. Кроме того, планируется объединить предупреждение с направлением на обязательные курсы.
"Несправедливо увеличивать количество штрафных баллов только за то, что водитель не смог пройти курсы, ведь сейчас они проводятся исключительно в Риге. Также часто возникают проблемы с шестимесячным сроком: водители предъявляют справки о болезни или работе за границей, что усложняет работу CSDD и вызывает недоумение у самих автомобилистов", - пояснил Аксенок.
В качестве решения предлагается разрешить водителям проходить курсы вплоть до накопления 12 штрафных баллов. При достижении этой отметки водитель будет направлен на сдачу теоретического экзамена в CSDD. Если экзамен не будет сдан, дополнительные штрафные баллы начисляться не будут. Однако при накоплении 16 баллов водительские права будут аннулированы на год для всех без исключения.
По мнению CSDD, такой подход будет более эффективным, сохраняя при этом "воспитательный" аспект наказания.
CSDD - государственное акционерное общество, отвечающее за регистрацию транспортных средств в Латвии, выдачу водительских удостоверений, проведение техосмотра автомобилей и другие услуги. Владельцем капитальных долей предприятия является Министерство сообщения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!