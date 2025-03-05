CSDD планирует увеличить штрафные баллы за превышение скорости и нарушения при обгоне

Дополнительные штрафные баллы будут начисляться за нарушения на железнодорожных переездах, использование мобильного телефона во время движения, недостаточную глубину протектора шин и другие правонарушения.

В то же время наказание за участие в дорожном движении без техосмотра смягчится - водители будут получать один штрафной балл вместо двух. Аналогичные изменения коснутся отсутствия обязательной страховки (OCTA).

Согласно информации на сайте CSDD, штрафные баллы сохраняются в течение двух лет с момента их начисления. Однако если нарушение влечет за собой начисление восьми штрафных баллов, этот срок продлевается до пяти лет.

На данный момент система работает следующим образом:

при накоплении четырех штрафных баллов водитель получает письменное предупреждение ;

штрафных баллов водитель получает ; при накоплении восьми баллов водитель получает направление на обязательные курсы , которые необходимо пройти в течение шести месяцев;

баллов водитель получает направление на , которые необходимо пройти в течение шести месяцев; если курсы не пройдены в установленный срок, добавляются еще два штрафных балла, что может привести к лишению водительских прав на год (для новичков).

Аксенок пояснил, что в будущем первое предупреждение водители будут получать уже после шести штрафных баллов, а не четырех. Кроме того, планируется объединить предупреждение с направлением на обязательные курсы.