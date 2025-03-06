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Латвия передаст Украине еще 31 автомобиль, конфискованный у пьяных водителей (1)

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Пьяный водитель. Иллюстративное фото
Пьяный водитель. Иллюстративное фото Фото: CGN089/Shutterstock

Во вторник, 4 марта, Кабинет министров принял решение о передаче Украине транспортных средств, которые были конфискованы у пьяных водителей, сообщает LSM+ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Так, Украине будет передан 31 автомобиль общей стоимостью 98 755 евро. Машины поступят в распоряжение ВСУ, Национальной гвардии, Сумской областной детской клинической больницы и других учреждений.

Автомобили будут переданы безвозмездно, их доставят латвийские негосударственные организации Agendum, Tev и Uzņēmēji mieram.

Всего с 10 марта 2023 года, когда в Латвии решили передавать Украине конфискованные у пьяных водителей автомобили, было передано 676 машин.

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