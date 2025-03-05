Генпрокурор предлагает наказание для пассажиров пьяных водителей

По данным полиции, количество преступлений, связанных с вождением в нетрезвом виде, в прошлом году несколько сократилось, но остается на высоком уровне. В большинстве случаев рядом с пьяным водителем находятся другие люди. "Возникает вопрос: почему окружающие это позволяют? В некоторых странах пассажиры несут ответственность за то, что допускают управление автомобилем в состоянии опьянения. Думаю, стоит обсудить такую возможность и у нас", - заявил Стуканс.

Генпрокурор напомнил, что в уголовном праве уже предусмотрена ответственность за соучастие в различных преступлениях. По его мнению, юристам и политикам следует определить, стоит ли закрепить в законе обязанность граждан предотвращать управление транспортом человеком в нетрезвом виде. "Если пассажир никак не реагирует на ситуацию, только тогда можно говорить о его ответственности", -подчеркнул Стуканс.