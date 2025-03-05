Генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс предложил начать общественное обсуждение возможности привлечения к ответственности пассажиров, которые осознанно позволяют водителю садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Генпрокурор предлагает наказание для пассажиров пьяных водителей
По данным полиции, количество преступлений, связанных с вождением в нетрезвом виде, в прошлом году несколько сократилось, но остается на высоком уровне. В большинстве случаев рядом с пьяным водителем находятся другие люди. "Возникает вопрос: почему окружающие это позволяют? В некоторых странах пассажиры несут ответственность за то, что допускают управление автомобилем в состоянии опьянения. Думаю, стоит обсудить такую возможность и у нас", - заявил Стуканс.
Генпрокурор напомнил, что в уголовном праве уже предусмотрена ответственность за соучастие в различных преступлениях. По его мнению, юристам и политикам следует определить, стоит ли закрепить в законе обязанность граждан предотвращать управление транспортом человеком в нетрезвом виде. "Если пассажир никак не реагирует на ситуацию, только тогда можно говорить о его ответственности", -подчеркнул Стуканс.
Он отметил, что за свою карьеру видел множество случаев, когда пьяные водители, совершившие ДТП, раскаивались в содеянном. "Никто из тех, кто в пьяном виде сбил человека, не утверждал, что сделал это намеренно. Но если ты пассажир и понимаешь, что за рулем нетрезвый водитель, ты обязан действовать, чтобы этого не допустить. Если общество столкнулось с вождением в нетрезвом состоянии как с массовым явлением, мы должны искать способы бороться с этим", - заявил генпрокурор.
Как минимум, считает он, пассажиры должны незамедлительно сообщать в полицию, если водитель пьян. "Простой пример: если мы слышим у соседей шумную вечеринку в семье с маленьким ребенком, у нас есть моральная обязанность позвонить в полицию, чтобы предотвратить возможное насилие. Здесь работает тот же принцип", - пояснил Стуканс.
Согласно отчету Государственной полиции, в прошлом году было начато 3288 административных и уголовных производств по факту вождения в нетрезвом виде. В 1097 случаях у водителей было зафиксировано более 1,5 промилле алкоголя. Годом ранее таких случаев было 3413.
В ноябре 2022 года в Латвии вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортным средством с уровнем алкоголя в крови выше 1,5 промилле.
Кроме того, закон предусматривает конфискацию автомобиля, если его владелец сел за руль в сильном алкогольном опьянении или отказался проходить тест на содержание запрещенных веществ. Если пьяный водитель управлял чужой машиной, с него взыскивается полная или частичная стоимость транспортного средства. В прошлом году в Латвии было конфисковано 850 автомобилей, а в 1505 случаях суд постановил взыскать с виновных их стоимость.
За управление автомобилем в состоянии сильного опьянения Уголовный закон Латвии предусматривает до одного года лишения свободы, испытательный срок с пробационным надзором и лишение водительских прав на пять лет.
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