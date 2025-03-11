Вечером 3 марта после 18:00 полиция вела контроль за безопасностью дорожного движения в Олайнском крае на трассе A8 (Рига - Елгава - граница Литвы). Там были задержаны два водителя автомобилей BMW, которые значительно превысили разрешенную скорость: один ехал со скоростью 199 км/ч, а второй - 189 км/ч при установленном ограничении в 90 км/ч.

Видео: Регистратор фиксирует экстремальное превышение скорости

Обоим водителям были выписаны штрафы в размере 1500 евро, а также аннулированы водительские удостоверения. Согласно латвийскому законодательству, за превышение скорости более чем на 70 км/ч права изымаются на срок от 12 до 36 месяцев.

Позже, уже после полуночи, патрулируя Улманя гатве в Риге, сотрудники полиции зафиксировали еще троих нарушителей, которые в черте города, где разрешенная скорость составляет 70 км/ч, двигались со скоростью от 140 до 147 км/ч. Лихачами оказались водители автомобилей Audi, Toyota и Volvo.

Все трое были задержаны, оштрафованы и лишены водительских прав.

Государственная полиция напоминает, что превышение скорости значительно увеличивает риск ДТП. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и проявлять ответственность, заботясь не только о своей безопасности, но и о жизни других участников движения. В полиции подчеркивают, что безрассудное поведение на дороге может привести к фатальным последствиям - не только для самих водителей и их пассажиров, но и для окружающих, которых дома ждет семья.

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