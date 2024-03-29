"Посетителям выставки я предлагаю свой взгляд на женскую сексуальность - без отпечатка времени, с позиции силы и признания своей ценности. Фотоискусство как средство самовыражения позволяет мне не только запечатлеть историю, но и поделиться ею с окружающим миром и показать образ женщины с чувственной, убедительной и, возможно, на данный момент непризнанной или даже отрицаемой точки зрения", - подчеркивает автор фото Агния Григуле.