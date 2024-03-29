Теракт в "Крокусе": количество погибших выросло до 144 человек; задержаны еще девять

Таким образом, число жертв теракта увеличилось до 144 человек.

Ранее 29 марта в центре медицины катастроф РФ сообщили, что, по последним данным, в результате теракта пострадали 382 человека, включая девятерых детей.

Telegram-канал Baza утверждал 27 марта, что пропавшими без вести после теракта числятся 95 человек.

Также 29 марта стало известно, что в Таджикистане задержаны девять человек, подозреваемых в связях с нападавшими на "Крокус".

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана задержали девятерых местных жителей, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГИЛ-К ("Вилаят Хорасан") и нападавшими на концертный зал "Крокус Сити Холл", пишет "Медуза" со ссылкой на Reuters.

По словам собеседников журналистов, задержания проводились в понедельник, 25 марта, в городе Вахдат, после чего подозреваемых доставили в Душанбе. В оперативных мероприятиях принимали участие российские силовики, находящиеся в столице Таджикистана. Другие подробности задержаний не сообщаются.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар.

Директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что после теракта в "Крокусе" были задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей преступления. Российские силовики, близкие к президенту РФ Владимиру Путину, обвинили Украину в причастности к теракту.

Украина отрицает любую причастность к случившемуся. Западные страны, в том числе США, Великобритания и Германия, с самого начала заявляли, что Украина не имеет никакого отношения к теракту в "Крокусе".

Ответственность за нападение на подмосковный концертный зал взяла на себя в интернете террористическая группировка "ИГ - Вилаят Хорасан". Госдепартамент США со ссылкой на спецслужбы страны заявил, что считает это признание аутентичным.

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