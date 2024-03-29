В Тарту двое молодых людей открыли стрельбу из страйкбольного оружия. Их задержали

Вечером 19 марта в Центр тревоги поступило сообщение, что молодые люди бегают между домами в Тарту в районе Аннелинн и стреляют из пистолетов. Полицейские, прибывшие на место происшествия, не смогли сразу задержать этих молодых людей, но в течение следующих нескольких часов было установлено, что за стрельбу несут ответственность двое совершеннолетних молодых людей, стрелявших как из страйкбольного оружия, так и из оружия, которое, вероятно, было переделано из стартового пистолета в огнестрельное оружие.

21 марта по подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний молодой человек. При обыске его вещей было обнаружено возможное огнестрельное оружие и 33 грамма вещества, которое при экспресс-тесте дало положительный результат на амфетамин. По подозрению в совершении преступления также был задержан 21-летний молодой человек, который угрожал людям и стрелял в людей из страйкбольного оружия.