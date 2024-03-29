Спокойный и уверенный тон интервью Александра Сырского несколько контрастирует с тревожным настроением Владимира Зеленского.

В разговоре с CBS (его запись офис украинского президента выложил одновременно с публикацией интервью Сырского) Зеленский говорил о планах российских войск начать новое наступление в мае–июне и всерьез допускал поражение Украины в случае, если Запад и дальше будет блокировать военную помощь Киеву.

Впрочем, было бы странно, если бы такие месседжи звучали от главнокомандующего воюющей армии, тем более в публикации, явно нацеленной не на американскую, как в случае с Зеленским, аудиторию, а на украинцев.

Сомневаться, рассматривать варианты, драматизировать ситуацию ради получения желаемого результата — удел политиков. Генерал Сырский по определению должен был быть более однозначным в оценках ситуации, чем политик Зеленский, что, в принципе, и доказало его дебютное интервью.

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC

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