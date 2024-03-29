Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал первое подробное интервью после назначения на эту должность в начале февраля. В нем он в числе прочего прокомментировал вопросы мобилизации украинцев, отступление из Авдеевки, возможность российского наступления на Харьков и отставку предыдущего главкома Валерия Залужного.
Сырский - о наступлении на Харьков, Авдеевке и отставке Залужного. В первом интервью главком ВСУ постарался успокоить украинцев
Похоже, главной задачей дебютного интервью Александра Сырского, опубликованного агентством «Укринформ», было успокоить многомиллионную аудиторию внутри страны.
Она была «раскачана» тревожными новостями о постоянных атаках российских войск на линии фронта, их планами овладеть Харьковом, грядущем усилении мобилизации, наконец, о неспособности американского Конгресса проголосовать за выделение Киеву столь необходимой ему помощи.
На фоне всех этих проблем Сырский транслирует ключевой месседж: на самом деле ничего страшного не происходит, Украина далека от поражения — более того, вполне может победить Россию на поле боя.
Украинцы обеспокоены ситуацией на фронтах? Сырский отвечает: «Ситуация действительно тяжелая, но на фронте она другой и не бывает».
Его слова о том, что в последнее время количество возвращенных украинцами позиций превышает количество потерянных, нужно рассматривать в комплексе с недавним заявлением Владимира Зеленского о том, что зимнее наступление российских войск остановилось.
Более того, в числе целей украинского военного командования Сырский называет подготовку резервов для дальнейших наступательных действий. В ходе которых, следует понимать, будут учтены уроки прошлогоднего наступления. Если же россияне решат двинуть на Харьков, то этот город станет для них «фатальным», сказал он.
Украинское общество опасается массовой мобилизации, закон о которой в ближайшее время должна рассматривать Верховная рада? Сырский и тут смягчает удар.
Во-первых, поставить под ружье нужно будет не полмиллиона человек, а существенно меньше. Во-вторых, и это ответ на один из самых больших страхов украинцев перед мобилизацией, неподготовленных новобранцев прямо из военкомата на фронт направлять никто не будет.
Аудитория Сырского до сих пор не может отойти от шока от новостей о «тысячах» бойцов, попавших в плен при отходе ВСУ из Авдеевки? Главком закрывает просчеты коммуникации украинских госорганов и озвучивает официальную цифру: в плену россиян оказались 25 украинцев, но руководство государства сделает все для того, чтобы вернуть их домой.
Украинцы считают, что без помощи Запада Киев обречен на военное поражение? Сырский возражает: Украина стремительно наращивает способности собственного ОПК. Хотя тут же добавляет: если Запад поставит Украине всё, в чем нуждаются ее вооруженные силы, это даст возможность закончить эту войну именно военной победой над противником.
Не так, как Зеленский
В конце интервью Сырского мы находим вполне протокольный, но от этого не менее важный тезис о том, что война — это худшее время для политических дрязг: «Если тратить энергию и силы на пустые политические споры друг с другом, — это путь даже не к поражению, а к гибели».
Спокойный и уверенный тон интервью Александра Сырского несколько контрастирует с тревожным настроением Владимира Зеленского.
В разговоре с CBS (его запись офис украинского президента выложил одновременно с публикацией интервью Сырского) Зеленский говорил о планах российских войск начать новое наступление в мае–июне и всерьез допускал поражение Украины в случае, если Запад и дальше будет блокировать военную помощь Киеву.
Впрочем, было бы странно, если бы такие месседжи звучали от главнокомандующего воюющей армии, тем более в публикации, явно нацеленной не на американскую, как в случае с Зеленским, аудиторию, а на украинцев.
Сомневаться, рассматривать варианты, драматизировать ситуацию ради получения желаемого результата — удел политиков. Генерал Сырский по определению должен был быть более однозначным в оценках ситуации, чем политик Зеленский, что, в принципе, и доказало его дебютное интервью.
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Что именно сказал главком ВСУ
О положении на фронте
Ситуация сложная, но на фронте она и не бывает другой. Противник продолжает наступательные действия на широком фронте, пытается любой ценой выйти на границы Донецкой и Луганской областей, потеснить ВСУ на левом берегу Днепра в Запорожской области.
«Но мы не только стоим в обороне, но и каждый день на разных направлениях сами продвигаемся вперед. В последнее время количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных. Врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, его территориальные достижения, если они и есть, имеют только тактическое значение», — говорит Сырский.
По его словам, российские войска имеют численное преимущество, не считаются с потерями и продолжают применять тактику массированных штурмов. Противник значительно нарастил активность авиации, применяет КАБ — управляемые авиабомбы, разрушающие наши позиции, добавил Сырский. Преимущество РФ по выпущенным артиллерийским снарядам несколько дней назад составляло около 6:1.
«ВСУ научились воевать не количеством боеприпасов, а мастерством применения имеющегося оружия. Кроме того, мы максимально используем преимущество в беспилотной авиации. Хотя враг пытается догнать нас в этом эффективном виде оружия», — отмечает украинский главком.
Украина меняет тактику действий на море. Атаки безэкипажных дронов на корабли противника настолько эффективны, что это позволяет говорить об изменениях в стратегии боевых действий на море в целом, считает Сырский.
«Мы целенаправленно уничтожаем российский Черноморский флот. И будем делать это дальше. Последние поражения нескольких кораблей в Севастополе — еще одно тому подтверждение».
Об отставке Залужного
Военные не обсуждают приказы. Если у президента, Верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, это значит, что эти причины веские, ответил Сырский на вопрос о смене главкома.
Состав Генерального штаба и других органов военного управления будет обновлен благодаря боевым офицерам с опытом боевых действий, добавляет он.
Запущен процесс ротации воинских частей на линии фронта с целью восстановить боеспособность техники, обеспечить отдых и восстановление военнослужащих. Для этого ВСУ нужны люди.
О мобилизации
Украинское командование скорректировало планы по пополнению численности войск. Если раньше считалось, что для поддержания боеспособности и обеспечения ротации подразделений и частей Вооруженных сил на фронте необходимо мобилизовать еще 500 тысяч человек, то после аудита внутренних ресурсов и уточнения численности боевого состава эта цифра была существенно уменьшена, говорит Сырский.
Однако новые цифры он не приводит: «Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах». Он также добавил, что мобилизованных, у которых нет боевого опыта, сразу на фронт не отправляют.
Об отступлении из Авдеевки
По словам Сырского, в отходе ВСУ из Авдеевки сыграли роль существенное преимущество противника в силах и средствах штурмовых подразделений, постоянные бомбардировки управляемыми авиабомбами, которые нарушили целостность обороны, нехватка артиллерийских боеприпасов.
«Чтобы избежать окружения и сохранить жизнь людей, я принял решение выйти из Авдеевки. К сожалению, в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в плен. Это война», — сказал главком.
«Нам удалось остановить противника недалеко от Авдеевки, используя позиции, которые оборудовали во время боя. Основная линия фортификационных сооружений оборудована и расположена гораздо дальше, в глубине нашей обороны. В настоящее время идет подготовка мощных линий обороны на почти всех угрожающих направлениях», — рассказал главком ВСУ.
Что сейчас главное для Сырского?
Главное — сохранить людей. «Железо» можно восстановить, а погибших людей уже не вернешь, говорит главком.
Еще один приоритет — это единство общества, отсутствие политических раздоров.
«Я уверен: Россия никогда не сможет победить нас на поле боя, пока украинцы сохраняют единство и силу духа. Если тратить энергию и силы на пустые политические споры друг с другом, это путь даже не к поражению, а к гибели», — сказал Сырский.
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