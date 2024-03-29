Полиция установила личности подростков, которые жгли в Лиепае мусор

Как уже сообщалось, 11 марта в 20:20 Государственная полиция получила информацию о том, что в Лиепае на улице Металургу горят сухая трава и бытовые отходы. В распоряжение Госполиции попал видеоматериал, на котором видны несколько подростков, поджигающих мусор.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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