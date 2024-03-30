В Пярну 84-летний водитель дважды сбил ребенка. Пенсионер не вызвал скорую и ушел домой

Брат пострадавшего рассказал, что авария произошла у жилых домов. Его младший брат шел между домами в жилом районе Пярну, когда 84-летний водитель на автомобиле дал задний ход и сбил его. Затем пожилой водитель включил переднюю передачу и во второй раз наехал на ребенка. "Я не знаю, как он не понял, что наехал на человека?" - говорит брат пострадавшего.