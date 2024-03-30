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В Пярну 84-летний водитель дважды сбил ребенка. Пенсионер не вызвал скорую и ушел домой

Кристо Ниглас rus.postimees.ee
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На следующий день после аварии у многоквартирного дома нет никаких признаков того, что накануне вечером здесь произошло что-то трагическое.
На следующий день после аварии у многоквартирного дома нет никаких признаков того, что накануне вечером здесь произошло что-то трагическое. Фото: Erakogu

В четверг, 28 марта, в 16:35 стало известно о дорожно-транспортном происшествии в Пярну, в котором 84-летний водитель неоднократно на автомобиле Chevrolet наехал на 12-летнего ребенка. Мальчика с тяжелыми травмами доставили в больницу, пишет Rus.Postimees.

Брат пострадавшего рассказал, что авария произошла у жилых домов. Его младший брат шел между домами в жилом районе Пярну, когда 84-летний водитель на автомобиле дал задний ход и сбил его. Затем пожилой водитель включил переднюю передачу и во второй раз наехал на ребенка. "Я не знаю, как он не понял, что наехал на человека?" - говорит брат пострадавшего.

После ДТП вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, водитель вышел из автомобиля и направился в свою квартиру. Это привело брата жертвы в еще большее замешательство, ведь в такой ситуации каждая минута на счету.

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