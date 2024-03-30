Шон Комбс: в чем обвиняют одного из самых успешных музыкантов и продюсеров в истории хип-хопа

Против одного из самых успешных американских музыкальных продюсеров и рэперов Шона "Дидди" Комбса в последнее время была выдвинута целая серия обвинений в сексуальных домогательствах и насилии.
Сразу четыре женщины, в том числе его бывшая девушка Касандра (Кэсси) Вентура подали на музыканта в суд, обвиняя его в жестоком обращении и сексуальном насилии.
Среди тех, кто судится с Дидди, есть и мужчина — музыкальный продюсер Родни Джонс (Лил Род), утверждающий, что тот унижал его целый год, пока продюсер жил у рэпера дома и помогал в работе над его композициями.
В заявлении, опубликованном в декабре прошлого года, Комбс заявил о «тошнотворных обвинениях», брошенных в его адрес «личностями, жаждущими легких денег». Адвокаты рэпера заявили, что он никогда не делал того, в чем его обвиняют.
В марте 2024 года федеральные агенты провели обыски в двух домах, принадлежащих музыканту, в рамках расследования дела о секс-торговле.
Хотя адвокаты музыканта и утверждают, что власти провели эту операцию с применением чрезмерной силы, а их клиент ни в чем не виновен, в биографии Комбса было немало неприятных моментов.
Шон Джон Комбс, известный под сценическими псевдонимами Дидди, Пи Дидди и Пафф Дэдди, родился в 1969 году в Гарлеме в семье учительницы и отставного военнослужащего ВВС США, ставшего подручным печально известного наркоторговца Фрэнка Лукаса.
Именно Лукас послужил прототипом главного героя фильма Ридли Скотта «Американский гангстер». Отца застрелили во время передачи наркотиков, когда Шону было два года.
Мальчик рос старательным, помогал матери, подрабатывая разносчиком газет, играл в школьной футбольной команде и очень любил рэп.
Подростком он начал сниматься на подтанцовке в музыкальных клипах с такими исполнителями как Дайана Росс и Fine Young Cannibals, а затем поступил в Говардский университет.
Там он начал организовывать вечеринки, некоторые из которых собирали до тысячи гостей. Его заметил основатель лейбла Uptown Records Андре Харрелл, который пригласил Комбса сначала стажером, а затем предложил работать на постоянной основе.
Комбс оставил университет — он вернется туда спустя 20 лет, чтобы выступить перед студентами.
В 1991 году произошел первый печальный инцидент: на баскетбольный матч и концерт с участием звезд в Городском колледже Нью-Йорка, организацией которого занимался Комбс, пришли почти 5 тысяч человек, хотя зал вмещал всего 2730. В образовавшейся давке погибли девять человек.
В ходе расследования Комбсу указали на то, что он нанял на мероприятие неопытных охранников, но его адвокаты заявили, что обеспечение безопасности не входило в его обязанности, и обвинения были сняты.
Родственники жертв все равно подали гражданский иск к организаторам, администрации колледжа и местным властям. Им выплатили почти 4 млн долларов, 750 тысяч из которых заплатил сам Шон Комбс.
Середина 1990-х ознаменовалась взлетом карьеры Комбса — тогда он начал успешное сотрудничество с молодым бруклинским рэпером Кристофером Уоллесом, более известным как Notorious B.I.G.
Дебютный альбом восходящей звезды Ready To Die («Готов умереть») разошелся миллионными тиражами и в одночасье стал классикой хип-хопа.
В марте 1997 года 24-летний Бигги получает смертельное ранение в Лос-Анджелесе, возвращаясь с вечеринки — в его Chevrolet Suburban из проезжающей мимо машины выпускают шесть пуль, четыре из которых попадают в рэпера.
Дидди в тот момент находился в другой машине с тремя телохранителями и не пострадал.
Убийство Уоллеса не раскрыто до сих пор, однако его принято связывать с враждой рэперов Восточного и Западного побережья США, которая за шесть месяцев до смерти Notorious B.I.G. унесла жизнь Тупака Шакура.
После смерти Уоллеса Комбс и вдова убитого рэпера Фейт Эванс записывают песню I’ll Be Missing You («Я буду скучать по тебе») — она стала одним из главных хитов 1997 года.
Песня, основанная на сэмпле из композиции Every Breath You Take группы Police, также вошла в дебютный альбом Комбса No Way Out, который разошелся тиражом в 7 млн копий по всему миру.
К этому времени основанный Комбсом лейбл Bad Boy Records стал одним из главных на мировой хип-хоп-сцене.
В 2005 году Комбс познакомился с 20-летней Касандрой Вентурой, у которой к тому времени был один успешный дебютный сингл, и уговорил ее заключить контракт с Bad Boy на выпуск 10 альбомов.
Вскоре у них завязались романтические отношения, которые длились более 10 лет. В гражданском иске, поданном против музыканта в декабре 2023 года, Вентура утверждала, что Комбс использовал свою власть, чтобы «заложить основу для манипулятивных и принудительных романтических и сексуальных отношений».
В иске содержались многочисленные описания жестокого обращения. В нем, в частности, говорилось, что Комбс «регулярно избивал и пинал мисс Вентуру, оставляя синяки под глазами и кровоподтеки».
Рэпер отверг все обвинения и заявил о попытке вымогательства со стороны бывшей партнерши. Иск был урегулирован уже на следующий день после подачи в суд Нью-Йорка, причем адвокат Комбса заявил, что это урегулирование «ни в коем случае не является признанием вины».
Впервые обвинения в насилии со стороны рэпера прозвучали еще в 2019 году — тогда его подруга, фотомодель Джина Хейн призналась в интервью, что во время их отношений, которые длились около пяти лет, Комбс проявлял грубость, а однажды «так ударил ее в живот, что у нее перехватило дыхание».
Комбс на эти обвинения не отреагировал.
Музыка отошла на второй план после 2007 года, когда Комбс заключил сделку с британской компанией Diageo на продвижение французской водки Ciroc. В соотвествии с контрактом, рэпер получал 50% доходов.
Бренд быстро стал набирать популярность, бутылки водки появлялись в десятках музыкальных клипов, включая клип самого Комбса на песню Ciroc Star.
В результате продажи увеличились с 40 тысяч до 2 млн ящиков в год к 2014 году.
Примерно в то же время Шон Комбс стал одним из основателей медиакомпании Revolt.
Сотрудничество Комбса с обеими компаниями завершилось в последние два года.
В прошлом году Комбс после восьмилетнего перерыва выпустил свой пятый студийный альбом The Love Album: Off The Grid.
Одновременно с Кэсси Вентурой иски к Комбсу подали еще три женщины.
Джой Дикерсон-Нил обвинила музыканта в том, что в 1991 году, когда она была студенткой, он якобы накачал ее наркотиками и подверг сексуальному насилию, записал это на видео и распространил запись без ее согласия.
Другая женщина, Лиза Гарднер, также подала в суд, обвинив Комбса в том, что он принуждал ее к сексу в начале 1990-х и «душил ее так сильно, что она потеряла сознание».
Все иски были поданы за одну неделю и незадолго до истечения срока действия особого закона штата Нью-Йорк, позволявшего жертвам, заявившим, что они подверглись сексуальному насилию, подавать иски после истечения срока давности.
В декабре прошлого года четвертая женщина подала иск, утверждая, что в возрасте 17 лет подверглась групповому изнасилованию с участием Комбса, бывшего президента Bad Boy Records и еще одного мужчины.
Она также настаивала, что перед нападением ей дали «большое количество наркотиков и алкоголя», и она «еле стояла на ногах».
В ответ на эти обвинения Шон Комбс заявил, что «не совершал тех ужасных поступков, о которых идет речь».
6 декабря 2024 года Комбс отреагировал на шквал судебных исков заявлением в своем инстаграме.
«Хватит уже, — написал он. — Последние пару недель я сидел молча и наблюдал, как люди пытаются уничтожить мою личность, разрушить мою репутацию и мое наследие».
«Отвратительные обвинения были выдвинуты против меня людьми, жаждущими быстрой наживы. Позвольте мне быть предельно ясным: я не совершал ничего из того, что вменяется мне в вину. Я буду бороться за свое имя, свою семью и за правду», — заявил рэпер.
Музыкальный продюсер Родни Джонс-младший, спродюсировавший девять треков The Love Album, подал на Комбса в суд в феврале 2024 года, обвинив его в «нежелательных сексуальных контактах» и «принуждении нанимать проституток и участвовать в половых актах с ними».
В документах, поданных в суд Нью-Йорка, Джонс также утверждает, что Комбс якобы пытался «склонить его к сексу с другим мужчиной», утверждая, что «это нормальная практика в музыкальной индустрии».
Адвокат Комбса Шон Холли назвал заявления продюсера ложью, которая может быть опровергнута «неоспоримыми доказательствами».
Месяц спустя федеральные агенты провели обыски в двух принадлежащих Комбсу домах в Лос-Анджелесе и Майами, конфисковав компьютеры и другие электронные устройства.
Комбса также остановили в аэропорту Майами, когда он вылетал на Багамы, писала New York Times. По сообщениям, он передал агентам несколько электронных устройств и не был задержан.
Министерство внутренней безопасности США заявило, что обыски являются частью продолжающегося расследования, но неясно, как они связаны с гражданскими исками против Комбса.
Его адвокат назвал обыски «охотой на ведьм, основанной на необоснованных обвинениях», и вновь заявил, что его клиент невиновен.
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