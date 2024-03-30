Шон Комбс: в чем обвиняют одного из самых успешных музыкантов и продюсеров в истории хип-хопа

Шон Комбс и Кэсси Вентура Фото: Getty Images

В 2005 году Комбс познакомился с 20-летней Касандрой Вентурой, у которой к тому времени был один успешный дебютный сингл, и уговорил ее заключить контракт с Bad Boy на выпуск 10 альбомов.

Вскоре у них завязались романтические отношения, которые длились более 10 лет. В гражданском иске, поданном против музыканта в декабре 2023 года, Вентура утверждала, что Комбс использовал свою власть, чтобы «заложить основу для манипулятивных и принудительных романтических и сексуальных отношений».

В иске содержались многочисленные описания жестокого обращения. В нем, в частности, говорилось, что Комбс «регулярно избивал и пинал мисс Вентуру, оставляя синяки под глазами и кровоподтеки».

Рэпер отверг все обвинения и заявил о попытке вымогательства со стороны бывшей партнерши. Иск был урегулирован уже на следующий день после подачи в суд Нью-Йорка, причем адвокат Комбса заявил, что это урегулирование «ни в коем случае не является признанием вины».

Впервые обвинения в насилии со стороны рэпера прозвучали еще в 2019 году — тогда его подруга, фотомодель Джина Хейн призналась в интервью, что во время их отношений, которые длились около пяти лет, Комбс проявлял грубость, а однажды «так ударил ее в живот, что у нее перехватило дыхание».

Комбс на эти обвинения не отреагировал.

Фото: BBC