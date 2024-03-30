Накануне Пасхи в Рижском роддоме на свет появился тысячный малыш в этом году

"Может ли быть более красивый подарок для семьи на Пасху, чем новорожденный малыш!? Появиться на свет маленькой Роте помогла акушерка Илута Озола, но семью приветствовали все коллеги, работавшие в то время в родильном доме. Счастливой и солнечной Пасхи!" - сказано в поздравлении от Родильного дома.

Также стало известно, что в понедельник утром, 25 марта, в родильном отделении Вентспилсской больницы родился сотый ребенок в этом году - мальчик Генри, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью больницы Линда Рудзрога.

При рождании мальчик Генри был ростом 55 сантиметров и весил 3,342 килограмма. Счастливая семья живет в городе Талси. Генри - второй ребенок в семье.

В этом году в Вентспилсской больнице родилось 49 мальчиков и 51 девочка.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!