На Пасху стоянки Rīgas satiksme будут бесплатными

В пятницу, 29 марта, в воскресенье, 31 марта, и в понедельник, 1 апреля, парковками, находящимися в ведении Rīgas satiksme, можно будет пользоваться бесплатно.

На подземной парковке по адресу ул. Кр. Валдемара, 5а, нужно будет платить за все дни в соответствии с тарифами.

В пятницу, 29 марта, и понедельник, 1 апреля, общественный транспорт в Риге будет курсировать по графику выходных дней.

В пятницу, воскресенье и понедельник все центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme будут закрыты.

В субботу, 30 апреля, центр обслуживания клиентов на улице Спикеру, 1, будет работать с 10:00 до 16:00, остальные центры обслуживания клиентов работать не будут.

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