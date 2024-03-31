В Австрии задержали экс-сотрудника спецслужб по подозрению в шпионаже на РФ

Связи с Яном Марсалеком

В начале марта имя бывшего разведчика фигурировало в расследовании Der Spiegel и The Insider об экс-директоре финансовой компании Wirecard Яне Марсалеке (Jan Marsalek), который, по данным СМИ, на протяжении многих лет работал на российские спецслужбы.

По информации журналистов, Отт помог создать Марсалеку шпионскую ячейку для российских спецслужб, а также помогал следить за журналистом Христо Грозевым после публикации расследования об отравлении российского политика Алексея Навального сотрудниками ФСБ.

Дело Яна Марсалека и обвинения в шпионаже

Яна Марсалека подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. После банкротства компании Wirecard в июне 2020 года он бежал из Германии и предположительно скрывается в России, где живет под госзащитой, предоставленной ФСБ РФ. СМИ также сообщали, что российские власти помогли Марсалеку взять новую личность после побега. В частности, как писал The Insider, его могли прятать в России под видом священника, а согласно расследованию центра "Досье" и газеты Süddeutsche Zeitung, Марсалек в 2021 году получил российский паспорт на подставное имя Германа Баженова.

По мнению британских прокуроров, Ян Марсалек был вовлечен в шпионскую деятельность даже после побега из Германии. Следствие считает, что с 2020 по 2023 годы он руководил в Великобритании группой болгар - агентов российской разведки. Эту группу в числе прочего обвиняют в содействии плану России по похищению людей в Великобритании и за ее пределами, а также в организации слежки в Черногории. В настоящее время ее члены находятся под следствием.

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