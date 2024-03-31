Жители жалуются на врачей, проверяющих персональные данные без уважительной причины

Также можно заметить, что владельцы видеокамер зачастую не хотят устанавливать информационную табличку, считая, что их права нарушаются, поскольку информация становится общедоступной.

Кроме того, в отчетный период наблюдалась тенденция к увеличению числа жалоб на использование смарт-устройств, оснащенных функцией видеозаписи.

По сравнению с 2022 годом количество жалоб на обработку персональных данных в информационных системах государственных учреждений снизилось - всего в этой сфере поступило и рассмотрено 67 жалоб. При этом установлено, что жители все чаще жалуются на действия различного медицинского персонала, проверяющего персональные данные в единой системе здравоохранения без каких-либо юридически обоснованных оснований, то есть персональные данные проверялись не в рамках эпизода лечения.

В 2023 году Инспекция, рассматривая жалобы, в 192 случаях применяла средства защиты - предупреждение, выговор, ограничение обработки данных.

В прошлом году Инспекция приняла в общей сложности девять решений по делам об административных правонарушениях, в каждом случае наложив на нарушителя штраф.

Диапазон штрафов, наложенных по делам об административных нарушениях в 2022 году, составлял от 300 до 20 000 евро. В общей сложности в 2023 году Инспекция наложила штрафы на сумму 26 500 евро.

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