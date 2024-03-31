Жители жалуются на врачей, проверяющих персональные данные без уважительной причины

Жители все чаще жалуются на то, что врачи проверяют персональные данные в единой системе здравоохранения без каких-либо юридически обоснованных причин, то есть персональные данные проверялись не в рамках эпизода лечения, говорится в отчете о деятельности Государственной инспекции данных за прошлый год.
В прошлом году наибольшее количество жалоб - 226 из 789 - касалось обработки персональных данных в социальных сетях и на других сайтах. В большинстве случаев обработка персональных данных не была обнаружена, но было выявлено возможное нарушение конфиденциальности или условий использования веб-сайта, и субъекты данных были проинформированы о праве обратиться к администратору сайта с соответствующим запросом
Увеличилось количество жалоб, когда данные человека, опубликованные в социальных сетях или переданные в частной переписке, используются в мошеннических целях путем создания фейковых профилей в социальных сетях.
По-прежнему наблюдается ситуация, когда лица, сомневающиеся в незаконной обработке данных, не используют возможность запросить удаление информации в соцсетях, а сразу обращаются в Инспекцию.
Второй сферой, на что поступило больше всего жалоб, стало внедрение систем видеонаблюдения. Технические возможности камер видеонаблюдения постоянно совершенствуются, а оборудование доступно широкому кругу жителей, существует тенденция к широкому использованию камер видеонаблюдения, при этом жители не знают и не задумываются об основных принципах видеонаблюдения.
При рассмотрении жалоб такого типа, как и в предыдущие отчетные периоды, установлено, что информационные таблички о видеонаблюдении чаще всего не размещаются или информационная вывеска не содержит всей необходимой информации.
Также можно заметить, что владельцы видеокамер зачастую не хотят устанавливать информационную табличку, считая, что их права нарушаются, поскольку информация становится общедоступной.
Кроме того, в отчетный период наблюдалась тенденция к увеличению числа жалоб на использование смарт-устройств, оснащенных функцией видеозаписи.
По сравнению с 2022 годом количество жалоб на обработку персональных данных в информационных системах государственных учреждений снизилось - всего в этой сфере поступило и рассмотрено 67 жалоб. При этом установлено, что жители все чаще жалуются на действия различного медицинского персонала, проверяющего персональные данные в единой системе здравоохранения без каких-либо юридически обоснованных оснований, то есть персональные данные проверялись не в рамках эпизода лечения.
В 2023 году Инспекция, рассматривая жалобы, в 192 случаях применяла средства защиты - предупреждение, выговор, ограничение обработки данных.
В прошлом году Инспекция приняла в общей сложности девять решений по делам об административных правонарушениях, в каждом случае наложив на нарушителя штраф.
Диапазон штрафов, наложенных по делам об административных нарушениях в 2022 году, составлял от 300 до 20 000 евро. В общей сложности в 2023 году Инспекция наложила штрафы на сумму 26 500 евро.
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