Сколько пищевого мусора производят жители Латвии?

В Латвии и других странах ЕС объем производимого мусора считают раз в 4 года. Прошлое исследование прошло в 2020 году. Согласно его данным,

один житель Латвии оставляет после себя 145 килограммов пищевого мусора в год, а общий вес отходов на одного человека около 480 килограммов в год.

Среди прочего, пищевой мусор образовывается, когда жители Латвии не успевают съесть все купленные продукты, и они из холодильника отправляются прямо в мусорник.

В университете рассказали, как будут собирать данные от латвийских домохозяйств.

"Домохозяйства в течении недели будут взвешивать и записывать сколько пищевого мусора они производят. Будут заполнять такой дневник. Через неделю они предоставят нам данные. И, надеюсь, согласятся еще один раз в этом году повторить замеры. Так как количество мусора может отличаться в зависимости от сезона", - поделилась гостевой исследователь Рижского университета Страдиня Элина Даце.

Также исследователи составляют математическую модель, которая поможет спрогнозировать объем произведенного пищевого мусора.

Представитель Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Рудите Весере рассказала, что ООН обозначила цифры, на которые надо снизить количество производимого мусора - в Латвии "это примерно 30 килограммов в год на одного человека".

"Одно - это собрать данные, понять сколько мусора мы производим на одного жителя. И внести эти данные в Евростат, что является нашей обязанностью. Но также мы будем оценивать изменилось ли что-то. В прошедшем периоде 4 года назад были сделаны уже отдельные методики, чтобы понять, как лучше всего собирать и обобщать данные.

И однозначно следующий шаг - принять решения, понять, что нужно сделать, чтобы уменьшить количество пищевого мусора.

Сделать выводы, где производится больше всего мусора", - сказала Рудите Весере о том, как будут использоваться результаты исследования.

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