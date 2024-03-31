Видео ⟩ Одна из известных сиамских сестер-близнецов вышла замуж

Сиамские близнецы Эбби и Бриттани Хенсел стали известны широкой публике после появления на "Шоу Опры Уинфри" в 1996 году. Далее последовало реалити-шоу об их жизни на канале TLC, а теперь Эбби объявила, что стала женой!
Реалити-шоу рассказывало о поездках сестер в Европу и даже об их поездках на мопеде.
Сериал длился всего один сезон, и в конце его Эбби и Бриттани окончили колледж. Это было 10 лет назад.
Conjoined twins Abby Hansel and Brittany Hensel celebrated a milestone as Abby married Josh Bowling, a nurse and army veteran.— No Jumper (@nojumper) March 29, 2024
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Сейчас сестрам 34 года. Эбби обменялась кольцами с ветераном армии США и медбратом Джошем Боулингом.
Сестры также поделились свадебными фотографиями в социальных сетях. Пара живет в Миннесоте, где Хенсел родились и выросли. Обе сестры работают учителями пятых классов в Миннесоте.
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