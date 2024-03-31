Видео ⟩ Одна из известных сиамских сестер-близнецов вышла замуж

Реалити-шоу рассказывало о поездках сестер в Европу и даже об их поездках на мопеде.

Сериал длился всего один сезон, и в конце его Эбби и Бриттани окончили колледж. Это было 10 лет назад.

Conjoined twins Abby Hansel and Brittany Hensel celebrated a milestone as Abby married Josh Bowling, a nurse and army veteran.



pic.twitter.com/c96hCbY7b2 — No Jumper (@nojumper) March 29, 2024

Сейчас сестрам 34 года. Эбби обменялась кольцами с ветераном армии США и медбратом Джошем Боулингом.

Сестры также поделились свадебными фотографиями в социальных сетях. Пара живет в Миннесоте, где Хенсел родились и выросли. Обе сестры работают учителями пятых классов в Миннесоте.

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